"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول السمسم خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول السمسم مراعاتها، خلال شهر مارس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أبرز العمليات

اعداد الارض للزراعة وذلك بعد التخلص من الحشائش اثناء الخدمة وقبل الزراعة ولذلك تعطي ريه كدابـة.

تحـرث الارض الثقيلة مرتين متعامدتين ونزحـف وتنعـم وتسـوي لسهولة التحكـم في مياه الـري وفي الأراضي الحفيفـة يكتفي بحرثة واحدة وبخطط بمعدل 14خط / فصبتين او مصاطب عرض المصطبة من 80-100، وتقسم إلى احواض 5×5 في الأراضي الحفيفة و6×6 في الأراضي القديمة، وإلى 4×4 في الأراضي الرملية والجديدة.

- إضافة السماد الفوسفاتي بمعدل 100 كجم سوبر فوسفات عند تجهيز الارض.

- إأضافة 10-15م3 سماد عضوي متحلل خالي من بذور الحشائش قبل الحرث في الاراضي القديمة ويضاف 20 م في الاراضي الرملية والفقيرة.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- حصاد الحقول التي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم

3-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف

4- الفرز والتدريج والتعبئة

ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1-الأستمرار في نقاوة الحشائش

2-اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس

-3 استمرار عمليات الري بانتظام

ج) انتاج البصيلات بالوجه القبلي:

1-الأستمرار في نقاوة الحشائش

2- اجراء الرش الوقائي والدوري ضد حشرة التربس والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية

3-انتظام عملية الرى

د) انتاج بذور البصل (البصل الروس)

1-اجراء نقاوة الحشائش

2- اجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية