الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- حصاد الحقول التي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم

3-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف

4- الفرز والتدريج والتعبئة

ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش

2-إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس

-3 استمرار عمليات الري بانتظام

ج) إنتاج البصيلات بالوجه القبلي:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش

2- إجراء الرش الوقائي والدوري ضد حشرة التربس والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية

3-انتظام عملية الرى

د) إنتاج بذور البصل (البصل الروس).

1-إجراء نقاوة الحشائش.

2- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية.

3-منع الرش الحشري حنى لا يؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار.

4-اجراء عملية الري بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وان يكون الري على الحامي.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- منع الري في الزراعات المبكرة والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا.

2-الأستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة.

3- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة.

ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1-الأستمرار في نقاوة الحشائش.

2-الأنتهاء من اضافة الدفعات السمادية الازمة للمحصول.

3-اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها.

4-استمرار عمليات الري بانتظام.