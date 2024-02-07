الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توصيات مهمة لمزارعي البصل خلال شهر فبراير

بصل
بصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير. 

‎وأوضح علاء عزوز في بيان، أبرز تلك التوصيات والتي أعدها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، وهي:

البصل الفتيل بالوجه القبلى:

وأضاف عزوز ابرز التوصيات التي تخص زراعة البصل في وجه قبلي والتي منها منع الري في الزراعات المبكرة والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبًا، بإضافة إلي الاستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة، مشيرًا إلى أنه يجب  إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة.

البصل الفتيل بالوجه البحرى:

وأضاف عزوز ابرز التوصيات التي تخص زراعة البصل في وجه بحري والتي منها  الانتهاء من إضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول، بإاضفة إلي اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها، مع استمرار عمليات الري بانتظام.

توصيات إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلي بعض التوصيات التي تخص إنتاج البصيلات بالوجه القلبي ومنها  ضرورة الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة، وزراعة حقول إنتاج البصيلات كما بالشهر السابق، مع  إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يومًا من الدفعة السابقة "الأولى".

إنتاج بذور البصل

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلي بعض التوصيات التي تخص إنتاج بذور البصل والتي منها إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل، و إجراء التسميد حسب المعدلات، مع إجراء عملية الري بانتظام على أن يكون على الحامي.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز محصول البصل بمركز البحوث الزراعية الزراعات المبكرة

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