محافظ شمال سيناء يتناول الإفطار مع ذوى القدرات الخاصة بالعريش
شارك اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في حفل الإفطار الجماعي لذوي القدرات الخاصة، والذي نظمه نادي قادرون باختلاف للعام الثالث عشر على التوالي في مقر النادي بحي الريسة بمدينة العريش.
وحرص المحافظ، قبيل الإفطارعلى المرور ومصافحة ذوي القدرات الخاصة والاطمئنان عليهم في أماكن جلوسهم، بجانب حرصه علي تناول وجبة الإفطار مع إحدى الأسر من ذوي القدرات الخاصة، بجانب أداء صلاة المغرب معهم.
وأكد المحافظ، علي أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بذوي القدرات الخاصة، حيث يتم العمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم ورعايتهم، مشيرا إلى سعادته بحضور هذا الحفل في وجود ذوي القدرات الخاصة وأسرهم.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة حريصة على إشراك الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بجميع الفعاليات التي يتم تنظيمها، والعمل دائمًا على تلبية تطلعاتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ومن جانبه، أكد حسن صالح رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، على شكره وتقديره للمحافظ لتلبية احتياجاتهم والاهتمام بمساعدتهم في كل الأمور، مشيرا إلى وجود 500 فرد من ذوي القدرات الخاصة بالنادي ومعهم أسرهم، وأن حفل الإفطار يقام للعام الثالث عشر على التوالي بحضور المحافظ.
حضر حفل الإفطار كل من اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اللواء جمال عبدالناصر رئيس مركز ومدينة رفح، على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة وماجدولين الشعراوي، مدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.