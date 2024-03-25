الشباب والرياضة بشمال سيناء تعقد لجنة اختبارات لمدربي أندية النشء

أعلنت الإدراة المركزية للتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لبدء أنشطة أندية النشء للعام المالي 2023/2024.

وطلب مدربين لصقل أنشطة (رياضية -ثقافية -فنية) بمراكز أندية النش بالإدارات الآتية: الحسنة، الشيخ زويد،العريش، رفح، وبئر العبد.

وتم عقد المقابلات الشخصية لمدينة الحسنة،والشيخ زويد، العريش،،وبئر العبد،ورفح، اليوم الاثنين للمتقدمين من خلال اللينك الخاص بالتسجيل، لمدربي مراكز وأندية النشء ( أنت الأغلي ) بديوان عام المديرية بحضور متخصصين في المجال الرياضي -الثقافي - الفني.

وبحضورايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء، واللجنة الخاصة بالمجال حنان المداح المدير التنفيذي بمديرية التربية والتعليم،وآيات محمد موجة عام التربية المسرحية، ومرفت محمد حامد واحمد سليم موجة عام التربية الفنية،وسيد احمد عبدة موجة التربية المسرحية بالتربية والتعليم.

وأكد حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب، أن البرنامج يهدف إلى حسن استغلال الوقت لدى النشء بما يصب في صالح النشء والمجتمع، ويساعد في تنمية روح الولاء والإنتماء الوطني لدي النشء ونمو شخصيتهم وتحسين مهاراتهم واتساع مداركهم واكتشاف وتطوير ذاتهم من خلال أنشطة البرنامج.

وكان قد، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم أعمال لجنة التحكيم النهائية لحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS، الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار، والتي تساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب مدينه نصر، وذلك لاختيار ٩ مشروعات، بحضور الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لنشر ثقافة التكنولوجيا الرياضية، والتي تسهم في تحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور من خلال استخدام التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأهمية دعم سوق العمل الرياضي من خلال الأفكار المبتكرة التي سيقدمها الشباب.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الحاضنة تهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب في مجال التكنولوجيا الرياضية لتحسين أداء الرياضيين، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، مشيدًا بالمشاريع التي تم تقديمها خلال جلسة التحكيم، مؤكدًا على أهمية دعم رواد الأعمال الشباب في هذا المجال الواعد.

ولفت وزير الشباب إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم رواد الأعمال الشباب، بما في ذلك توفير حاضنات الأعمال وورش العمل والبرامج التدريبية، مؤكدًا على أن الوزارة ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تطوير مجال التكنولوجيا الرياضية في مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

وضمت لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة لحاضنة الاعمال التكنولوجية الرياضية (MOYS) كل من منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الباحث الرئيسى للحاضنة)، الدكتور تامر حموده رئيس قطاع الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة هاله الأحمدي رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنميه الابتكار والاختراع والمشرف على مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية – بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد بلال خبير رياضي ومتخصص في ريادة الأعمال والشركات الناشئة الرياضي، الدكتور محمد خليف خبير الابتكار والتحول الرقمي، المهندس أحمد صالح رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل.

433878917_817702283711328_2444571554313802621_n

433902673_817702130378010_2776812439705297166_n

433958674_817702037044686_255924585751111343_n

433964750_817701967044693_4006746654709220084_n