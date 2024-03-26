محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم السيناوية بشكل خاص، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات سنويًا.

وأكد المحافظ خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، التي أقيمت في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ،على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي، هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، احسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، عايدة السواركة عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والنسائية بالمحافظة وأسر المكرمات، على أن كل أم في سيناء هي أم مثالية لخدمة أبنائها بكل حب.

وأوضح المحافظ، أن دور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا على أن للأم فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

وأشار المحافظ، إلى أن كل أم في شمال سيناء تحمل قصة كفاح وتستحق التكريم،خاصة الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديها إبن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أكد على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المكرمات، حيث تقدم لها 19 قصة من أم مكافحة، انطبقت الشروط على 13 قصص منها وتم استبعاد 6 قصص لعدم انطباق الشروط عليهن.

وأضاف غيط، أنه تم زيارة جميع المتقدمات للمسابقة ميدانيا لإجراء البحوث والتأكد من سلامة القصص وعقد لجنة عليا برئاسة وكيل وزاره التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية، حيث تم اختيار صباح صالح سليمان الأم المثالية على مستوى المحافظة، وقامت بتمثيل المحافظة في الاحتفال الرئاسي لتكريم الأمهات المثاليات.

وأشار غيط إلى اختيار كلا من شيرين كمال الدين الطبراني، وهناء العبد حسن سلامة كامهات مثاليات علي مستوي المحافظة.

وأضافت الدكتورة هاجر صالح، رئيس الوحدة العامة لتكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن 10 سيدات، من بينهن واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت اللجنة المشكلة باختيار صباح حميد حسين عبدالله من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصباح سالم حسين ابراهيم من العاملين بمجلس مدينة بئر العبد كأمهات مثالية.

وفي نهاية الحفل، قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم الأمهات المثاليات بمنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية لكل منهن.

كما قام المحافظ بتكريم كلا من الصحفية حسناء الشريف، نائب رئيس تحرير في جريدة الأهرام، ومسعودة عبد الهادي عبد الحميد،رئيس التمريض في مستشفي العريش العام، بمنحهن شهادة تقدير ودرع المحافظة، لجهودهن في العمل الأهلي بالمحافظة وتكريم حرم السيد الرئيس لهن في احتفالية المرأة المصرية.

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