وحدة السكان بالأقصر تنظم قافلة طبية بقرية المحاميد لخدمة المواطنين

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، قافلة طبية لخدمة أهالى قرية المحاميد بحري والقرى المجاورة بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بالمحاميد بحري بمركز أرمنت وتم خلال القافلة توزيع العلاج مجانا.

صرحت بذلك رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بمحافظة الاقصر، مضيفة أنه تم خلال القافلة الكشف على ٢٧٠ مواطنا، ضمن مبادرة (صحتك تهمنا)، فى إطار خطة وحدة السكان لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكدت رئيس وحدة السكان، أن القوافل الطبية المجانية مستمرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسات والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا بالقرى ووجهت الشكر لادارة المستشفى نظرا للشراكة المجتمعية الثابتة والمستمرة مع وحدة السكان لخدمة المواطنين.

وتنوعت التخصصات بالقافلة لأطباء (الباطنة - الأطفال- صدرية- العظام)، وأشاد المواطنون بتنظيم القاقلة الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عنهم وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

حضر القافلة الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمى السكان وفريق عمل المستشفى وأعضاء ومتطوعى وحدة السكان بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

كان قد، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عدد ٧ سيارات لمراكز خدمة العملاء المتنقلة حيث تم البدء بمدينة الأقصر بمناطق ميدان المحطه وشارع المنشية، ومنطقة أبو الجود، لعمل السيارات على ورديه صباحيه ومسائية بعد الافطار، كما تليها تباعًا باقى المراكز بالمحافظة، بمراكز القرنه ارمنت اسنا الزينيه البياضيه الطود، وذلك فى إطار خطة الدولة الى التحول الرقمى.

أصدر رئيس الشركة، تعليماته لتلقى جميع الخدمات التى تقدمها الشركة بمراكز الخدمة الثابتة، كما تم البدء فى مجال نظم المعلومات والبرمجيات وأنظمة المرافق لتطبيق المنظومة التى تخدم قطاع المرافق والقطاع التجارى بالشركة،

يذكر أنه تم تجهيز 7 سيارات خدمة عملاء متنقلة، بالتعاون مع شركة هيدرو كمب الرائدة فى نظام البرمجيات، للعمل بجميع مراكز وقرى الأقصر على مدار أيام الأسبوع لتقديم الخدمات.

وأوضح رئيس شركة الأقصر، أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصًا وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء. كما أتاحت السيارات تقديم القطع الموفره للمياه، التى تخفف العبئ عن كاهل المواطنين، حيث توفر المياه إلى ٩ لتر فى الدقيقة، ومن المتاح أيضًا تركيبها للمواطنين.

وتابع: الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات (التعاقد علي ادخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير- قطع موفره - تطهير خزانات المياه).

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