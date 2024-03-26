الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، جان لوك مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في القاهرة، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، وذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وعبد الحليم عبد الله مدير فريق الأمم المتحدة في شمال سيناء.

استعراض الجهود المصرية فى استقبال المساعدات الإنسانية التى تصل للمحافظة وإدخالها لقطاع غزة

ورحب محافظ شمال سيناء بمدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة بالقاهرة، على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد قيام المحافظة باستقبال المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

تخزين المساعدات التى تصل إلى شمال سيناء فى عدد من المخازن اللوجستية المجهزة

وأضاف أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

وبدوره، ثمّن مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة بالقاهرة، الدور  الكبير الذي تقوم به مصر في استقبال وتخزين المساعدات في مخازن مجهزة ومؤمنة في مدينه العريش، وإدخال المساعدات إلي قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الأممية.

 

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اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدينة العريش الامم المتحدة قطاع غزة ميناء العريش البحري

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