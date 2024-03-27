الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"قصور الثقافة" تختتم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالأقصر

احتفالات الثقافة
احتفالات الثقافة

شهدت ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ووسط تفاعل كبير، قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية والتراث الشعبى لمحافظة أسيوط بقيادة المدرب محمود يحيى وقدمت العديد من الرقصات منها" العصاية، فاصل غنائى للفنان أحمد ظاهر، التنورة، الحجالة، التحميلة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة الفنان أشرف شبيب وقدمت العديد من الأغانى منها" التوبة، ليالينا، ما خطرتش على بالك يوم".

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى أمسيات شعرية، حيث عقد قصر ثقافة الطارف، محاضرة بعنوان "العادات الرمضانية عن الشعوب" ألقاها محمد إبراهيم موضحا تزيين الشوارع والميادين، والتزاور والتراحم والتسامح، وتزيين المساجد، كما أقام القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "هيي له الروح"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية "فانوس رمضان" نفذها حسن رفاعي.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، محاضرة بعنوان "شهر رمضان شهر العمل" ألقاها الشيخ محمد علي موضحا فضل شهر رمضان المبارك، وقيمة العمل، وضرورة الالتزام بالعمل وأداء الواجبات في الشهر الكريم، ونفذت ورشة ابتكارات بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، وأعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد علي، واختتم الليلة الثقافية بفقرة انشاد ديني.

كما قدم قصر ثقافة بهاء طاهر،  محاضرة بعنوان "الموروث الثقافي والحفاظ على العلاقات الإجتماعية" ألقاها على حسان موضحا أهمية الحفاظ على هوية المجتمع، وتعزيز التماسك الإجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ينطوي على حماية الأصول الثقافية الملموسة وغير ملموسة التى تنتقل من جيل لآخر، وقدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية العديد من الأغانى منها " أهلا شهر رمضان، عليك سلام الله"، كما نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها جيهان محمد.

كما نظم قصر ثقافة الطود،  ليلة رمضانية بنجع علوان بديوان ال نقيه، بدا الحفل بالقرآن الكريم تلاوة الطفل أحمد إبراهيم، وعقدت محاضرة بعنوان " تأثير الثقافة على حياة الشباب "ألقاها د. عبدالمعطي محمود، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر جمال الاقصري وألقى قصائد " الناي، شجرة دوم، مشاوير"، وشاعر الواو عبدالله مسعود ومجموعة من فن الواو والمسبعات، محمد محمود قصيدة " كنا أحبة"، أعقبها عرض الانشاد الديني وفرقة الطود للانشاد الديني ومجموعة قصائد في مدح النبي وقصيده" يا الله"، وأعد معرض الكتاب لاصدارات الهيئة.

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ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر إقليم جنوب الصعيد الثقافى فرقة أسيوط للفنون الشعبية محافظة أسيوط قصور الثقافة وزارة الثقافة

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