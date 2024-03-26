5 ندوات لمناقشة القضية السكانية بقرى الشلاق وأبوالعراج والسكادرة وأبوطويلة بشمال سيناء
نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، 5 ندوات توعوية بقرى الشلاق، أبوالعراج، السكادرة، أبوطويلة، لمناقشة المشكلات ذات الصلة بالقضية السكانية.
وقالت أسماء أحمد سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، إن الندوات عقدت تحت مظلة مبادرة شمال سيناء "بالتعاون عدنا وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقي"، وتمت مناقشة قضايا ذات الصلة بالقضية السكانية، مثل زواج القاصرات، ختان الإناث، التسرب من التعليم، التفاهم الأسرى، اختيار شريك الحياة، الصحة الإنجابية للمرأة، الرضاعة الطبيعية، انتشار الطلاق بين المتزوجين حديثا، والتنمر.
وأضافت أمانى أحمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بشمال سيناء، أن الندوات تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل الأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الثقافة، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مؤكدة أن الندوات عقدت بتعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.
وأكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، أن تلك الندوات عقدت تحت مظلة مبادرة الوزارة "تحدث معه"، كما تأتى ضمن تكليفات الرئيس السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من آثارها المباشرة على الخطط التنموية التى تضعها الدولة.
ولفت خالد عبدالحليم المنسق الإعلامى لوحدة السكان المركزية بشمال سيناء، إلى أن الندوات عقدت بالوحدة الصحية بقرية الشلاق، مدرسة أبوالعراج للتعليم الأساسي، الوحدة الصحية بقرية السكادرة، الوحدة الصحية بقرية أبوطويلة بمدينة الشيخ، حاضر فيها الدكتور بدر أحمد طبيب الوحدة الصحية بقرية أبوالعراج، أحمد مسلم مدير مدرسة ابوالعراج للتعليم الأساسي، الدكتور طارق مسعد طبيب الوحدة الصحية بقرية أبوطويلة، محمد الشعراوى طبيب الوحدة الصحية بقرية الشلاق، فضيلة الشيخ السيد عطية من علماء الأوقاف، حامد مسلم وكيل المدرسة الرعدادية بالشلاق فى حضور منسقى السكان بالوحدة الفرعية للسكان بالشيخ زويد محمد موسى، حسن اسبيتان، مصطفى رسمى، محمد مصطفى، أيمن سليمان، مرفت محمد رائدة ريفية فى حضور جمهور كبير من الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا.