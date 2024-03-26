وحدة حماية الطفل بشمال سيناء تنفذ 6 ندوات توعوية لمخاطر الانترنت والابتزار الإلكتروني

نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل ووحداتها الفرعية بشمال سيناء، ٦ ندوات توعوية عن مخاطر الانترنت والابتزاز الإلكتروني بالمدارس، برعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ الإقليم، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ومنطقة وعظ شمال سيناء.

دشنت الوحدة العامة لحماية الطفل، برئاسة منى علي أبو بكر ندوتين توعويتين بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة الألفي الثانوية بنات الدامجة.



وأوضحت الوحدة العامة لحماية الطفل، في كلا الندوتين كيفية بناء الثقة بالنفس وحمايتها من مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة المحمولة وتم عمل ورشة توضح فيها أثر الكلام الايحابي على بعضهم البعض وتحديد مواطن القوى لدى كل شخص وتقدير الذات مما يساعد على تعزيز الثقة بالنفس.

كما قامت الوحدات الفرعية لحماية الطفل، بتنفيذ ٤ ندوات توعوية بالمدارس التالية مدرسة الثانوية الصناعية بنات ببئر العبد، ومدرسة الحمايدة ابتدائي واعدادي الدامجة بالشيخ زويد، ومدرسة الحسنة الاعدادية بنات بالحسنة، ومدرسة نخل الثانوية الصناعية المشتركة.



واوضحت الوحدات الفرعية لحماية الطفل، ايجابيات وسلبيات الانترنت والمخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الفتاه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بما يسمى ( الابتزاز الالكتروني )، كما تم توضيح رأي الدين في اهدار الوقت وأهمية استغلال الانترنت في كل ما هو مفيد حتى لا تتعرض الفتاه إلى الاستغلال.

كان قد، استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم، جان لوك مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في القاهرة، في مكتبه بمدينة العريش، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وعبد الحليم عبد الله مدير فريق الأمم المتحدة في شمال سيناء.

استعراض الجهود المصرية فى استقبال المساعدات الإنسانية لإدخالها غزة

ورحب محافظ شمال سيناء بمدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة بالقاهرة، على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد أن المحافظة تستقبل المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

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