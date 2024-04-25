الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهورعلى النصب التذكارى للجندى المجهول بالعريش

مراسم وضع إكليل الزهور
مراسم وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

وضع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أحمد سيف قائد قطاع تأمين شمال سيناء، واللواء ممدوح أبوزيد ومدير أمن شمال سيناء، إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش، وتمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وذلك في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الـ42 لتحرير سيناء، في حضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، وعدد من مشايخ ورموز المحافظة.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات

وأشار محافظ شمال سيناء إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين، وهنأ المحافظ، أبناء مصر جميعًا، خاصة أبناء محافظة شمال سيناء، بهذه المناسبة، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
محافظة شمال سيناء تحرير سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قطاع تأمين شمال سيناء مدينة العريش

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