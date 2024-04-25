الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أيادي مصرية بالعريش

المحافظ يفتتح
المحافظ يفتتح

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، معرض أيادي مصرية للسجاد والمشغولات اليدوية، والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.

وأكد المحافظ، أن المعرض يقام بديوان عام المحافظة بالعريش، ويضم عدد كبير من المعروضات والسجاد والكليم والمشغولات اليدوية وأعمال الكروشيه والتطريز والإبرة والخرز الذي قامت بصناعته متدربات وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة شمال سيناء، بما يساهم في التمكين الاقتصادي لهن وتحسين مستوى معيشتهم.

وبدروه أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن مشروع السجاد اليدوي للسيدات بشمال سيناء أقيم بمقر مركز التأهيل المهني بالمحافظة بهدف تدريب السيدات على صناعة السجاد اليدوي التابع لوحده ايادي مصر، لتعليم السيدات حرفة صناعة السجاد والكليم، للحفاظ على مفردات التراث السيناوي، واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر داخل المنزل لتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.

وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش

وكان قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء أحمد سيف قائد قطاع تأمين شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، بوضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، في حضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة.

وأكد المحافظ على إجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعًا وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بهذه المناسبة، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

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