الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جاهزة للتسليم.. تفاصيل طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء (صور)

منازل بدوية
منازل بدوية

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن طرح عدد (4) قري سكنية بإجمالي عدد (200) بيت بدوي بقرى الصيادين بمرسى أغزيوان جاهزة للتسليم (مبني وحوش ).

وتنشر “الدستور”، نماذج تقديم واشتراطات طرح الشقق السكنية والبيت البدوي بقري الصيادين بمرسى أغزيوان جاهزة للتسليم .

وكان قد، أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن طرح 3 مشروعات تنموية كبري أمام المنتفعين، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

سكن ملائم للأهالي 
وأكد المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينه رفح الجديدة بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة والعواقل والمشايخ، أن هذه المشروعات هي مدينة رفح الجديدة وقري الصيادين ببئر العبد والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

وأشار المحافظ، إلي إنشاء مدينة رفح الجديدة لتوفير السكن الملائم لأهالي مركز ومدينة رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها ورغبة الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على ارض سيناء الغالية، حيث اهتمت الدولة بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

3 مراحل مرت بها مدينة رفح الجديدة 

وأضاف المحافظ، أنه تم انشاء مدينة رفح على 3 مراحل،  إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة الي منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي، وتشمل المدينة علي شبكة طرق اسفلتية ومحطة رفع مياه للشرب وشبكات مياه للشرب وشبكات للصرف الصحي ومحطة صرف صحي.

وأشار إلي أنه يجري استكمال الاعمال الانشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة بالإضافة الي مبني المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المديريات وكذا مناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي واعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية، حيث روعي عند التخطيط للمشروع بان تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري.

إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
إعلان طرح 200 بيت بدوي بقرى الصيادين بشمال سيناء
محافظة شمال سيناء قري الصيادين مرسى أغزيوان الذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء مدينة رفح الجديدة

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