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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. "قصور الثقافة" تحتفي بالمسيرة الإبداعية للشاعر محمد أبو دومة

محمد ابو دومة
محمد ابو دومة

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالمسيرة الإبداعية للشاعر والناقد الراحل د. محمد أبو دومة، ضمن برنامج عطر الأحباب، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء 30 أبريل، بقاعة مجلس المدينة بطما، في إطار احتفاء وزارة الثقافة بالتجارب الإبداعية لمبدعي مصر.

يشارك في الاحتفالية د. أبو زيد بيومي، د. مصطفى رجب، الشاعر جميل عبد الرحمن، ويدير اللقاء الشاعر عبد الحافظ بخيت.

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مَن هو الشاعر محمد أبو دومة؟

الشاعر محمد أبو دومة من مواليد عام 1944 بمحافظة سوهاج بقرية كوم غريب ونشأ فيها، حاصل على ليسانس آداب في اللغات الشرقية، وماجستير ودكتوراه في الأدب المقارن من المجر 1986، عمل مترجما ومصنفا للمخطوطات الفارسية والتركية، رئيسا لقسم المقتنيات الفارسية والتركية بدار الكتب المصرية، كما عمل مديرا لتحرير مجلتي (القاهرة) و(الكتاب)، وعضوا بهيئة التحرير لمجلة (فصول).

وحصل على عضوية اتحاد كتاب مصر واتحاد كتاب آسيا وإفريقيا، ورأس اتحاد كتاب مصر فرع جنوب الصعيد، كما شارك في عدد  من المؤتمرات الخاصة بالاستشراق وقضاياه وفي المهرجانات الشعرية العربية والمحلية، ومن دواوينه الشعرية، "المآذن الواقعة على جبال الحزن" 1978، "السفر في أنهار الظمأ" 1980، "الوقوف على حد السكين" 1983، "أتباعد عنكم فأسافر فيكم" 1987، "تباريح أوراد الجوى" 1990، "الذي قتلته الصبابة والبلاد" 1998، ورحل أبو دومة عن عالمنا في ديسمبر 2018.

برنامج "عطر الأحباب" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بهدف إحياء ذكرى الراحلين من خلال تناول سيرهم الذاتية وإبداعهم الأدبي وتنفذه الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب عبده الزراع، ويقام اللقاء بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج.

الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد أبو دومة المسيرة الإبداعية عمرو البسيوني برنامج عطر الأحباب

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