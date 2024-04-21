الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. نيفين كامل تقود مسيرة تمكين المرأة فى "الأهرام إبدو" (فيديو)

الأهرام إبدو
الأهرام إبدو

في سابقة هى الأولى من نوعها، تولت نيفين كامل مهام رئاسة تحرير جريدة "الأهرام إبدو"، لتكون أول امرأة تخلف ثلاثة من أبرز الأسماء في عالم الصحافة.

وفي تصريحاتها لبرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten" الفضائية، أكدت أن هذا المنصب يحمل أهمية استراتيجية وطنية، حيث يعكس الإصدار الناطق بالفرنسية صورة مصر وصوتها في الخارج، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشارت كامل، في حديثها مع الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن "أهرام إبدو" يعد نموذجًا لتمكين المرأة في مصر، حيث تشكل السيدات نسبة 90% من العاملات في الإصدار، مما يبرز الكفاءات النسائية المتميزة التي تزخر بها البلاد.

وأضافت أن الجريدة تمثل تجربة فريدة ومهمة وطنية، مؤكدة أن الصحف القومية في مصر هى الوحيدة التي تولي اهتمامًا بإصدارات باللغة الفرنسية، ما يعزز من مكانة مصر الثقافية والإعلامية على الساحة الدولية.

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