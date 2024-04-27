في "أخبار الأدب".. كتاب ومثقفون يرسمون خارطة طريق استعادة الرموز الثقافية

صدر حديثا العدد الجديد من صحيفة أخبار الأدب العدد 1605، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي ياسر عبد الحافط، وحمل غلافها عدد من العناوين الرئيسية وهي “خارطة طريق لاستعادة رموزنا الثقافية”، “وقائع معركة الفن والألة في ميلانو”، “في وداع حسام إسماعيل عقل جميل”، “ونس سفر على سلم للكاتب لؤي حمزة عباس”، “نسخ فالصو لنجيب محفوظ”.

وتضمن العدد عددا من الموضوعات منها “خطط عصام زكريا لمهرجان القاهرة السينمائ”، و"يكتب رئيس التحرير ياسر عبد الحافظ مقالا بعنوان تجارة النهايات"، و"يكتب علاء الجابري تحويل شقة نجيب محفوظ إلى مزار ثقافي".

كتب في العدد أيضا “حسن عبد الموجود: رحلة القبض على نسخة نجيب محفوظ الفالصو”، ويتضمن العدد تحقيق للكاتب الصحفي شهاب طارق بمشاركة الكتاب، محمد سلماوي، حسين حمودة، هالة البدري، أحمد مجاهد، سلوى بكر، محمد عبلة، يرسمون خارطة طريق لاستعادة رموزنا الثقافية، ويحاور الكاتب الصحفي أسامة فاروق الكاتبة الروائية الشابة مريم عبد العزيز حول "لونجا".

وكتبت الكاتب بسمة الخطيب من ميلانو حول ربيعها الثقافي العربي بقيادة وائل فاروق، ويأتي مقال الكاتب الصحفي والروائي محمود الورداني بعنوان “في نادي ثقافة الجسم العاري”، وفي زاوية شرق وغرب “وصول الفلسطينية إيزابيلا حماد للقائمة الطويلة لجائزة المرأة”.

أما زاوية في الكتب تكتب غنوة عن "ماريو وأبو العباس"، عبد الله الخطيب عن "إهانة غير ضرورية"، منير الحايك عن: "خارج نطاق الخدمة"، وفي الباب الجديد "كتابي" تكتب عزة طويل عن روايتها "لا شيء أسود بالكامل".

أما عن الإبداع نصوص، فتأتي نصوص للكتاب "سفين سعد، أحمد مجدي عصام، عبد الحق بن رحمون، شيرين غالب، الغريب سالم.،أحمد النحاس".

وفي المقالات نقرأ للكتاب رضا عبد الرحيم عن غالي شكري ورؤيته للشعر الجاهلي، النقد العاجز عن الفهم، جليلة القاضي ومحمد عفيفي يكتبان في وداع العالم حسام إسماعيل.

أما في كتابة حرة فتضمن مقال للكاتبة أمل زيادة بعنوان “موت معلن جديد لماركيز”، وعلى الصفحة الأخيرة يكتب الكاتب الصحفي والباحث الثقافي محمد شعير "إنجي ضد رغبة الجميع".