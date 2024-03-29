الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تعرف على أبرز عناوين أخبار الأدب في عددها الجديد

مجلة أخبار الأدب
مجلة أخبار الأدب

صدر حديثا العدد الجديد من مجلة أخبار الأدب العدد 1602 برئاسة تحرير الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، وحمل غلافها عدد من العناوين الرئيسية  منها "قائمة البوكر الدولية تحتفي بالأدب اللاتيني، كيف نقرا أدوراد سعيد في غزة، دوريس أبو ضيف: صقلية. الحلقة المفقود في تطور عمارة القاهرة.

أشار الكاتب الصحفي محمود بركة، والتي جاء بعنوان" كيف تقرأ إدوارد سعيد في غزة؟ كتب إدوارد سعيد “الإذن بالرواية” وترجمها عبد الرحيم الشيخ، عن الفاشية الاستعمارية التي تحفر للحرب والجثث اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982، السؤال يعود من غزة وهي تعيش أكبر حربا عرفها التاريخ الحاضر على مرأى الكون. من يكتب الزمن الفلسطيني وروايته في غزة؟ الزمن الصاعد بالمأساة وعصر الإبادة الصهيونية في غياب الأنظمة وقانون يتساءل عن الصهيونية وضحاياها، ما الرواية، وكاتبها؟ واين يقع السؤال، الكتابة عن الشهداء؛ والأطفال أزهار الأمل والحياة، منهم المستيقظون في ثلاجات العدو دون موت طبيعي، والبيوت المحطمة، وبلاد صارت بوابات المراقبة والعقاب، ومشرحة الحركة والحياة، تعيد صوت الكارثة الأول، وتعيد الصورة، وتعيد الحقيقة إلى مكانتها، حين يضيع في المتاهة الوهمية إذ لا يرى شفير الأوجاع.

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وكتب الكاتب محمد خلف تحت عنوان "شهيد فوق العادة" حول الضابط الأمريكي "أرون بوشنيل" الذي أضرم النار في نفسه أمام سفارة الكيان الصهيوني بأمريكا يطوف المقال حول أعمال مماثلة رصدها التاريخ الإنساني في وقوف الآخر مع قضايا المستضعفين في الأرض منها وقوف "النجاشي" ملك الحبشة مع المسلمين ورفض تسليمهم للكفار وغيرها.

قدم باب بستان الأدب دراسة الباحثة والأكاديمية "دوريس أبوسيف" تحت عنوان "صقلية المفقودة في تطور عمارة القاهرة" ومن ترجمة المترجم "وليد عاكف" والذي تشير فيه أن عناصر الفن الإسلامي في صقلية النورمانية لا ينبغي النظر إليها على أنها مرآة الفنون التي كانت يوما ما في القاهرة الفاطمية "ولفتت أبوسيف إلى بعض العناصر التي نظريتها" فالأمير الجالس على العرش الممثل في سقف لكابيلا بلاتينا لم يظهر أبدا في الأيفونوغرافيا الفاطمية التي وصلتنا.

الدراسة لا تتمحور حول تأثير العربي على صقلية وإنما على احتمالية انتقلت تصميمات إسلامية من صقلية تعود إلى العالم الإسلامي، وأكثر تحديدا إلى مصر.

في باب شرق وغرب  قدمت الكاتبة بسمة ناجي  تحت عنوان "طفرة أمريكية لاتينية في قائمة البوكر الطويلة" أشارت إلى أن القائمة الطويلة تضم كتبا تتناول الشجاعة والتسامح والأهمية الحيوية للمجتمع، وأثر الوقوف في وجه الطغيان.

أشار ناجي إلى لجنة البوكر الدولية في عام 2024  ضمت كتبا على إنسانيتنا المشتركة في عالم عنيف "بحسب لجنة التحكيم لهذا العام، وترأستها المذيعة والصحفية إليانور ماتشيل، تشكلت من الشاعرة ناتالي دياز؛ والروائي روميش جونيسسيكيرا؛ والفنان البصري الرائد ويليام كنتريديج ن والكاتب المحرر  والمترجم آرون روبرتسون.

وفي نفس السياق قدم باب شرق وغرب قصة" زوجة رئيس العمال "للكاتبة سيليا ألماتا، ومن ترجمة   الدكتور محمد عبد الحليم غنيم، وجاء العودة إلى البيت" للكاتبة ميلي جافنا من ترجمة وائل ياسين، وقصائد ل خوان أرماندو روخاس من ترجمة "شيماء مجدي، وقدم باب إبداع" نصوص للشاعرين المتوكل طه، وفاء السعيد.

مجلة أخبار الأدب إدوراد سعيد الحلقة المفقود في تطورعمارة القاهرة الكاتب الصحفي محمود بركة الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي

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