الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

دينا محسن: الوسائط الرقمية الحديثة تلعب دورا كبيرا فى تزييف التاريخ

دينا محسن
دينا محسن

قالت الكاتبة والدكتور دينا محسن، إن هناك تزيف واضح للتاريخ يتم عبر منصات عالمية، وهذا يظهر واضحا عبر  منصة نتفيلكس التى عرض عبرها فيلم "جولدا " والذي  بدى واضحا ما يتضمنه من تزييف للتاريخ،  والذي يتجلي في مدى قلب الحقائق  وقلب هزيمة الكيان الصهيوني الى  انتصار. جاء ذلك خلال فاعليات ندوة "سردية  الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء " بمنتدى "أوراق" بمؤسسة الدستور تزامنا مع عيد تحرير سيناء، يشارك فيها الباحثة والأكاديمية الدكتورة هدى زكريا، والكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبدالله، وتدير الندوة  الدكتورة دينا محسن.

 

 وأشارت إلى أننا نعاني في الراهن من ثقافة مستوردة، والتي تاتي عبر منصات التواصل الاجتماعي  ومنصات وثائقية ودرامية  غربية  تلعب دور كبير في تزييف التاريخ وتقديمه من وجهة نظر واحدة.

 

وأكدت على ان الإعلام الغربي يتابع ويتناول  سيناء عبر تقاريره وصحفه وقنواته وأفلامه الوثائقية، والتي كانت على اهبة الاستعداد  للاعلان عن ولاية سيناء  لداعش، وانفصالها عن مصر، ولكن بفضل الجيش المصري وقواته المسلحة ينجح في القضاء على هذا التنظيم.

 

  واكدت محسن على ان يجب ان يكون هناك مشروع ثقافي مصري، وهو بدوره ووبالضرورة يحتوي ويتبعه  مشروع ثقافي عربي.ولفتت محسن علينا تبني مشروع متعلق بالدبلومسية الشعبية، يقدم رؤى وأفكار، فالوسائط الرقمية تذلل عقبات  تقديم مثل هذا المشروع.  

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بدء فعاليات "منتدى أوراق" حول سردية الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء (صور)

 

منتدى أوراق 

يأتي منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

 

 

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، في مقر صحيفة وموقع" الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

 

تعقد الندوة في مقر صحيفة الدستور ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي. والدعوة عامة..

الكاتبة والدكتور دينا محسن ندوة سردية الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء منتدى أوراق ثقافة مستوردة الدبلومسية الشعبية

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