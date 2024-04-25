بدء فعاليات "منتدى أوراق" حول سردية الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء (صور)

بدأت، مساء الخميس، فعاليات ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء" في منتدى أوراق بمؤسسة الدستور تزامنًا مع عيد تحرير سيناء بمشاركة الباحثة والأكاديمية د.هدى زكريا، والدكتور يسري عبدالله، وتدير الندوة د.دينا محسن.

قالت د.دينا محسن، إننا نشهد اليوم ذكرى حدث تاريخي في تاريخ مصر الحديث، ثمة خصوصية شديدة تجرأ على أذهاننا، خاصة في ظل الحديث عن سيناء بدءًا من الحرب وصولاً للإعمار الذي شهدته أرض الفيروز في الفترة الأخيرة.

وأشارت دينا إلى أننا نتحدث اليوم عن التنمية المستدامة والتنمية الثقافية بسيناء في ظل الأمن القومي لسيناء، بجانب محاولة الكشف عن كيفية النهوض بأرض الفيروز.

يأتي منتدى أوراق للكاتب والناقد الكبير د.يسري عبدالله، تعزيزًا للمعنى وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية والهوية المصرية بجذورها المتعددة ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

يعد المنتدى الذي أطلقته صحيفة حرف الثقافية، والذي تستضيف فعالياته مؤسسة "الدستور" تجربة فكرية وجمالية جديدة، تُحيي فكرة المبادرات الخلاقة والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية وروافد قوتها الشاملة وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.