الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

فاجأته بطلب الزواج ورفض القس عقد قرانهما.. قصة زواج سناء جميل ولويس جريس

سناء جميل
سناء جميل

عُرف زواج لويس جريس من سناء جميل، كأحد أسرع الزيجات المصرية وأكثرها إثارة للجدل.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاد الراحلة سناء جميل الموافق 27 أبريل، “الدستور” يرصد في السطور التالية كواليس زواج لويس جريس وسناء جميل.

الراحل لويس جريس قال في تصريحات سابقة له، إنه عندما تعرف على سناء جميل كانت في بدايات مسيرتها الفنية، وحينها كان يعمل محررًا بمجلة صباح الخير، وعلق: “كنت شغوفا ببساطة حديثها الذي يتخلله أحيانا كلمة فرنسية تسبقه”.

وتابع: “كانت جميلة الطبع تسبقها ابتسامتها دومًا، تغصبك حبا وطمأنينة على متابعتها والاقتراب منها”.

وأضاف أنه كان يعتقد أنها مسلمة وهو ما جعله يتردد في التقرب منها،  فطريقة حديثها كانت متأثرة بصداقتها مع كل من (سميحة أيوب) و(زهرة العلا) و(نعيمة وصفي) وغيرهن.

لويس جريس: سناء جميل فاجأتني بطلب الزواج  

وتابع "جريس" طوال تعرفي على سناء جميل كنت شغوفا بحبي لها، وكنت أعتقد أنه من طرف واحد. إلا إنها فاجأتنى بطلب الزواج مني، فقلت لها أن الأمر يحتاج إلى وقت وإجراءات كثيرة كي أشهر إسلامي لأتزوجك، فضحكت كثيرا وقالت سأتزوجك هكذا، فنحن في الغالب أبناء كنيسة واحدة. 

لويس جريس :  شهود عقد زواجى من سناء جميل كانوا أغلبهم مسلمين

وتابع “جريس”: طرت فرحا وطربا بحديثها فقد كدت أشهر إسلامي بطلبها الزواج مني، والأكثر غرابة من هذا أن شهود عقد زواجى من سناء جميل كانوا أغلبهم مسلمين، وحضروا إلي الكنيسة. 

القس يرفض إتمام الزواج 

وبعدما أعلن القس عدم إتمام عقد الزواج إلا بحضور شهود، ذهبت في البداية أنا وسناء جميل وأخي وأحد أصدقائي لعقد القرآن بالكنيسة. وعندما رفض القس إتمام عقد القرآن، خطر ببالي أن أرجع إلى روز اليوسف، وأدعو كل زملائي وأصدقائي إلى عقد الزواج بالكنيسة، وبالفعل استأجرت أكثر من سيارة لنقل زملاء روز اليوسف إلى الكنيسة، الذين لم يتأخروا عني ليكونوا شهود عقد القرآن.

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