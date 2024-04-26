الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أسامة ريان: التحرير الجديد لسيناء هو ادخالها نطاق مشروعات الاستثمار

أسامة ريان
أسامة ريان

قال الكاتب القاص أسامة ريان، لعلنا الان في أحوج ظروف الأمة للاحتفال بهذا اليوم العظيم، استردادنا لسيناء عقب انتصار حربي عظيم تلته معركة قاسية من مفاوضات قانونية رائعة كجولة تالية للقتال لكن بالفكر والعقل والقانون ومقارعة الحجة بالحجة، وهو صراع أيضا قاس ولا يقل ضراوة عن الحرب.

 جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء بمنتدى "أوراق" بمؤسسة الدستور تزامنا مع عيد تحرير سيناء، والتي شاركت فيها الباحثة والأكاديمية الدكتورة هدى زكريا، والكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبدالله، وتدير الندوة  الدكتورة دينا محسن.

 مفاوضات استرداد سيناء

 وتابع "ريان" عن مفاوضات استرداد سيناء، "مع هذا العدو الكاذب المضلل، لكن في ظل عالم يحكمه القانون والعلم -مهما كانت تشوبه من شوائب هي عنصرية بالدرجة الاولى- يمكن إقناع هذه القوى المتسلطة بالحكمة والتروي واثباتات الأدلة وبنود القوانين التي تم الاتفاق عليها مع سد الثغرات والذرائع التي يجيد العدو اللعب عليها مما يجعلنا نتذكر هذا الطاقم من علمائنا القانونيين العالميين بكل الخير، مع كل الاجلال والاكبار لأرواح شهدائنا. 

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منتدى أوراق بـ"الدستور" يستضيف ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية في سيناء" الخميس

التنمية تدعم استقرار الأهالي في سيناء 

وختم ريان" يأتي الدور الأهم بعد الاسترداد وهو التنمية التي تدعم استقرار الأهالي في سيناء حتى تصبح منطقة عامرة بالسكان والمشروعات، فتقطع الطريق على أطماع طامعين في"صحراء جرداء"، وذلك بإدخالها في نطاق مشروعات الاستثمار التي توفر احتياجات أهلها وإيجاد أنشطة مربحة لهم ندعم استقرارها وشعورهم بالمواطنة والتكاتف.

منتدى أوراق 

يأتي منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، في مقر صحيفة وموقع" الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

منتدى أوراق لدكتور يسري عبدالله الدكتورة دينا محسن الدكتورة هدى زكريا الكاتب القاص أسامة ريان

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