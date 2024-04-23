منتدى أوراق بـ"الدستور" يستضيف ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية في سيناء" الخميس

يعقد منتدى "أوراق" بمؤسسة “الدستور” في تمام السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل 25 أبريل 2024 ندوة فكرية تزامنا مع عيد تحرير سيناء بعنوان: (سردية الانتصار والتنمية الثقافية في سيناء)، يشارك فيها الباحثة والأكاديمية الدكتورة هدى زكريا، والكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبدالله وتدير الندوة الدكتورة دينا محسن.

ويأتي منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، في مقر صحيفة وموقع" الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.



تعقد الندوة في مقر صحيفة الدستور ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي.