"منتدى أوراق"| يسري عبد الله: عملية "سيناء 2018" جففت منابع الإرهاب بأرض الفيروز

قال الناقد والأكاديمي الدكتور يسري عبد الله، إن الدولة المصرية أحبطت مخططا دوليا واقليميا سعى لتحويل سيناء التي قدمنا من أجلها كل تلك الدماء الزكية إلى بؤرة للإرهاب وحاضنة له.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء " بـمنتدى "أوراق" الذي تستضيفه جريدة الدستور، تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء، ويشارك فيها الباحثة والأكاديمية الدكتورة هدى زكريا، والكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبدالله، وتدير الندوة الدكتورة دينا محسن.

وأكد “عبد الله”: علينا أن نستعيد بمزيد من الفخر والاعتزاز العملية الشاملة سيناء 2018، حيث بدأت صباح الجمعة 9/ 2/ 2018 قوات إنفاذ القانون، بتنفيذ خطة لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية.

واشار إلى ان "ما سبق جميعه يستدعي منا العمل على خلق خطة محددة للتنمية الثقافية في سيناء، تأتي عطفا على التنمية الاجتماعية وتعزيزا لها، وخلق مناخ إيجابي فيما يتصل بتشكيل العقل العام.

ولفت إلى أن الحواضر الثقافية داخل الأمة المصرية متعددة، ومن ميزات هذا البلد العظيم انه ابن للتنوع الخلاق، والهويات الفرعية والخصوصبات الثقافية التي تتعدد داخله تشكل في مجموعها الهوية المصرية الأم والثقافة الوطنية الجامعة.

وأكد أن ثمة مسار مهم يتصل ببناء الإنسان ذاته، هو المسار المركزى فى صناعة القوة الشاملة التى تعنى قوة السلاح والاقتصاد والسياسة، ونحن قطعنا أشواطا عديدة فى هذا السياق، وقلبنا الصلب محفوظ بمحبة المصريين وعزيمة الأبطال.

منتدى أوراق

يأتي منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، بمقر جريدة "الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.