هدى زكريا: نواجه حروبًا هدفها تشويه المناخ الاجتماعى المصرى

بدأت مساء اليوم الخميس، فعاليات ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية بسيناء" بمنتدى "أوراق" بمؤسسة الدستور تزامنًا مع عيد تحرير سيناء، يشارك فيها الباحثة والأكاديمية الدكتورة هدى زكريا، والكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبدالله، وتدير الندوة الدكتورة دينا محسن.

قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع علينا الإجابة بداية عن سؤال لماذا نحتفل؟ فالاحتفال يصنع سبيكة تعزز الهوية بهدف طمأنة الشعب على ماضيه ومستقبله، فنحن نحتفل لتحقيق هدف جمعي بالغ الأهمية هو استعادة الثقة في بقاء وخلود الأمة، وهنا يكون الهدف الأسمى للاحتفال، وهو بناء نسخة موحدة للماضي، وهنا نتحرك من التاريخ إلى التذكر ومن التذكر إلى الاحتفال وتأكيد الحنين لأيامنا العظيمة.

وذهبت زكريا إلى أن استعادة التاريخ باستدعاء أغاني مثل وحوي يا وحوي التي استخدمها المصريين القدماء في اوقات انتصاراتهم، وقد ربطها المصريين فيما بعد بالفانوس.

وأكدت زكريا على أن شعبنا الفذ عندما تأتي ضربات الأعداء ترد الأجيال الحاضرة بتأكيد هويتهم في تلك اللحظة.

وأشارت إلى أن الذاكرة هي عملية تخزين وتشفير واستعادة المعلومات، ولفتت إلى أن الناس يمارسون التذكر والنسيان ليس في معزلة عن التاريخ الجمعي والثقافة السائدة، أن الأعداء لا يحاربوننا في مجالات الحروب والصراعات المعروفة، وإنما هم يسعون بالدرجة الأولى لتشويه المناخ الاجتماعي.

منتدى أوراق

يأتي منتدى "أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزًا للمعنى، وانحيازًا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارًا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، في مقر صحيفة وموقع "الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.