يسرى عبد الله: نحتاج إلى مشروع ثقافى وطنى الملامح والهوى

قال الناقد والأكاديمي الدكتور يسري عبد الله:ثمة حاجة حقيقية فى الآن وهنا إلى مشروع ثقافى وطني الملامح والهوى، منفتح على محيطه العربي، من جهة، وعلى الدوائر الجيو ثقافية من جهة ثانية، حيث الدوائر الإفريقية،

بالإضافةإلى المتوسطية، ومن ثم العالمية، وهذا يستدعى استعادة النفوذ الثقافى المصري، والعمل على تنميته، والوعى بطبقات التراكم الفكرى والإبداعى الذى صنعته أجيال الريادة المصرية فى محيطنا العربي، وتأثيرها الملهم فى أقطار عديدة حتى اللحظة الراهنة.جاء ذلك خلال فاعليات ندوة "سردية الانتصاروالتنمية الثقافية بسيناء " بمنتدى "أوراق" بمؤسسة الدستور تزامنا مع عيد تحرير سيناء، يشارك فيها الباحثة والأكاديمية الدكتورة هدى زكريا، والكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبدالله، وتدير الندوة الدكتورة دينا محسن.

وأكد عبد الله على ان: يقتضى هذا المفهوم العمل على استئناف مشروع التنوير المصرى الذى توقف بفعل عوامل عديدة لا مجال لذكرها الآن، واستعادة معنى التنوير تعنى استعادة جوهره الخلاق فى إعمال التفكير النقدي، والخيال الإبداعي، والانطلاق من وصل الثقافة بمحيطها الاجتماعي، بحيث يصبح التنوير حالة مجتمعية بالأساس، تحرس الأمل، وتعزز قيم الجمال، والتسامح، وأن يتم هذا وفقا للوعى بجدل السياسى والثقافي، بحيث يصبح التنوير مشروعا فكريا للثقافة المصرية فى لحظتها الراهنة، وقيمة مضافة إلى متن الدولة الوطنية، وحجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة.

واوضح عبد الله "يجب أن تسهم الثقافة فى بناء الشخصية المصرية، وتغذيتها بالمعارف الحديثة، ووصلها بالفنون والآداب، وفق إستراتيجية شاملة تستلهم مكوناتها من مزج العناصر المحلية المكونة لجوهر الثقافة الوطنية، والتحولات الجديدة التى انفتح عليها الكون جميعه فى لحظة من التداخل المعرفي، وثورة تكنولوجية لم يشهدها العالم من قبل.

ولفت عبد الله إلى أنه يجب أن تتكامل الثقافة مع التنوير وأن يعملا معا بصبر ودأب على الارتقاء بالشعور العام، وتشكيل العقل الجمعى عبر أدوات جديدة تعتمد على خيال جديد، وأفكار ملهمة وخلاقة، لا تدور فى دائرة مفرغة من التصورات والملامح.