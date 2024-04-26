الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

يسرى عبد الله: نحتاج إلى مشروع ثقافى وطنى الملامح والهوى

يسري عبد الله
يسري عبد الله

قال الناقد والأكاديمي الدكتور يسري عبد الله:ثمة حاجة حقيقية فى الآن وهنا إلى مشروع ثقافى وطني الملامح والهوى، منفتح على محيطه العربي، من جهة، وعلى الدوائر الجيو ثقافية من جهة ثانية، حيث الدوائر الإفريقية،

 

بالإضافةإلى المتوسطية، ومن ثم العالمية، وهذا يستدعى استعادة النفوذ الثقافى المصري، والعمل على تنميته، والوعى بطبقات التراكم الفكرى والإبداعى الذى صنعته أجيال الريادة المصرية فى محيطنا العربي، وتأثيرها الملهم فى أقطار عديدة حتى اللحظة الراهنة.جاء ذلك خلال فاعليات ندوة "سردية  الانتصاروالتنمية الثقافية بسيناء " بمنتدى "أوراق" بمؤسسة الدستور تزامنا مع عيد تحرير سيناء، يشارك فيها الباحثة والأكاديمية الدكتورة هدى زكريا، والكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبدالله، وتدير الندوة الدكتورة دينا محسن.

 

وأكد  عبد الله على ان: يقتضى هذا المفهوم العمل على استئناف مشروع التنوير المصرى الذى توقف بفعل عوامل عديدة لا مجال لذكرها الآن، واستعادة معنى التنوير تعنى استعادة جوهره الخلاق فى إعمال التفكير النقدي، والخيال الإبداعي، والانطلاق من وصل الثقافة بمحيطها الاجتماعي، بحيث يصبح التنوير حالة مجتمعية بالأساس، تحرس الأمل، وتعزز قيم الجمال، والتسامح، وأن يتم هذا وفقا للوعى بجدل السياسى والثقافي، بحيث يصبح التنوير مشروعا فكريا للثقافة المصرية فى لحظتها الراهنة، وقيمة مضافة إلى متن الدولة الوطنية، وحجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة.

txt

منتدى أوراق بـ"الدستور" يستضيف ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية في سيناء" الخميس

واوضح عبد الله "يجب أن تسهم الثقافة فى بناء الشخصية المصرية، وتغذيتها بالمعارف الحديثة، ووصلها بالفنون والآداب، وفق إستراتيجية شاملة تستلهم مكوناتها من مزج العناصر المحلية المكونة لجوهر الثقافة الوطنية، والتحولات الجديدة التى انفتح عليها الكون جميعه فى لحظة من التداخل المعرفي، وثورة تكنولوجية لم يشهدها العالم من قبل.

 

ولفت عبد الله إلى أنه يجب أن تتكامل الثقافة مع التنوير وأن يعملا معا بصبر ودأب على الارتقاء بالشعور العام، وتشكيل العقل الجمعى عبر أدوات جديدة تعتمد على خيال جديد، وأفكار ملهمة وخلاقة، لا تدور فى دائرة مفرغة من التصورات والملامح.

منتدى أوراق والتنمية الثقافية بسيناء الناقد والأكاديمي الدكتور يسري عبد الله مشروع ثقافى وطنى الملامح والهوى استئناف مشروع التنوير المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى لبنانى على مواقع إسرائيلية

عاجل.. إسرائيل: إعادة النظر فى الهجوم على رفح الفلسطينية مقابل صفقة التبادل

مفاجآت فى قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه: المتهم الرئيسى يقيم فى الكويت

"هكسب مبالغ ضخمة".. اعترافات صادمة من مراهق حرض على قتل طفل شبرا الخيمة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

محافظ الإسكندرية يستقبل "أحمد فؤاد الثانى" باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى