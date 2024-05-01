الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"ضحية اللحمية".. المنوفية تشيع جثمان الفنان هاني عصر

تشيع جثمان الفنان
تشيع جثمان الفنان هاني عصر

شيّع أهالي مركز أشمون بالمنوفية جثمان هاني أنور عصر، مقدم برنامج الفن والمجتمع وذلك من مسجد سيدي أحمد أبو فراج بقرية سنتريس مسقط رأسه وسط حالة من الحزن الشديد على وفاته.

وتوفي “عصر” إثر إصابته بخطأ طبي وذلك عقب دخوله مستشفى الشيخ زايد التخصصي لعمل جراحة عملية اللحمية الثلاثاء الماضي وعقب الجراحة دخل في غيبوبة فارق بعدها الحياة.

في السياق، حررت أسرة الراحل محضر بالواقعة، واتهموا طبيب التخدير والطبيب الذي أجري العملية وطاقم التمريض ومدير المستشفي الإهمال وتسببوا في غلق مجري التنفس له أثناء إجراء عملية اللحمية ومنع وصول الأكسجين للمخ ولم يكتشفوا ذلك سوي بعد وقت طويل ليدخل المتوفى في غيبوبة لم يستيقظ منها وتوفي بعد 14 يومًا من دخوله المستشفى. 

وقامت أسرة المتوفى بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1093 إداري قسم أول زايد 2024 بتاريخ 19/4 واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

وانتهت أسرة المتوفى صباح اليوم من استخراج تصاريح الدفن وقام الطب الشرعي بمعاينة الجثمان، وتم نقله إلى قرية ومسقط رأسه، منذ قليل، وتم تشييع الجنازة ودفن الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي على المتوفى.

وفاة فنان ومقدم برامج خطأ طبي هاني عصر تشييع الجثمان قرية سنتريس مركز أشمون

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