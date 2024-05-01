الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فريق جامعة المنوفية لتنس الطاولة "البطل الدائم" يحصد كأس دورى المصالح الحكومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، فريق جامعة المنوفية لتنس الطاولة لفوزه بالمركز الأول فى دورى المصالح الحكومية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للفريق، مشيدا بانجازات الفريق المتتالية على مر سنوات طويلة وحفاظه على لقب البطل الدائم للبطولة، مما يعد إنجازا يضاف لرصيد الجهاز الإدارى المتميز بجامعة المنوفية، وتأهيل الفريق لبطولة الجمهورية متمنيا للفريق الفوز بكأس البطولة، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة الأنشطة والاحتياحات التى يطلبها الجهاز الإدارى الذى يعد من أقوى الأجهزة الإدارية على مستوى الجامعات.

واستمع رئيس الجامعة، لاحتياجات الفريق ووجه بتوفيرها للفريق تقديرا لتميزهم وتشجيعا لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتأكيدا على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

يضم الفريق الأبطال: ياسر محمد نجم، ويسرى على نور الله، ومسعد صبرى زيد، وإيهاب محمد رمضان، وسامى أبو المكارم البربرى.

 

رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

علي صعيد آخر منفصل، كان قد قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، خالص التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة،إلي  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الإحتفال بعيد العمال، مقدمًا  التحية، والإحترام، والتقدير لعمال مصر الشرفاء؛ لما يقدمونه من دور بارز، وفعال في دفع عجلة التنمية للبلاد، داعيا الله أن يديم علي مصر وشعبها نعمة  الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد، بالتهنئة للعاملين بجامعة المنوفية وجميع عمال مصر بأصدق التهاني وأسمى آيات العرفان والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء سائلًا الله عز وجل أن يكونوا على قدر المسئولية للارتقاء بالجامعة، وأن يعينهم على تأدية واجبهم  فى خدمة  مصرنا الغالية.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية تنس الطاولة كأس دوري المصالح البطل الدائم

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