محافظ المنوفية يتفقد مشتل نباتات الزينة

تفقَّد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مشتل المحافظة لنباتات الزينة على مساحة 2 فدان أحد المشروعات الإنتاجية المهمة بالمحافظة، وذلك لمتابعة آلية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع، بحضور عواطف طاحون، رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية نباتات الزينة والأشجار، وتلاحظ وجود إهمال لبعض الشتلات والزراعات، وعلى الفور، وجَّه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة لمدير إدارة الحدائق بضرورة الاعتناء بالمشتل كونه مشروعًا خدميًا إنتاجيًا وأحد مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمية للمحافظة، موجهًا بتخفيضات على الشتلات تصل إلى 50% على جميع الشتلات لمدة شهر، ووضع خطة تسويقية بأسعار تنافسية لتسهم في التسويق لمنتجات المشتل، وتحصيل عوائد مادية للمحافظة تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجَّه محافظ المنوفية بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بكل مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تعظيم الموارد الذاتية وتنميتها واستغلالها لضخ عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية، وفي لفتة طيبة وزَّع محافظ المنوفية بونات مواد غذائية مجانية على عمَّال المشتل دعمًا لهم.

كما وجَّه المحافظ رئيس حي شرق بضرورة إزالة الحشائش والبوص من على جانبي بحر شبين بمنطقة كوبري مليج، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة وسلامة البيئة بالمنطقة.