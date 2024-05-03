محافظ المنوفية يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية ببركة السبع

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة بركة السبع للعام المالي 2023- 2024 بلغت 47 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أن المنوفية أنها تضمنت رصف وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء أسوق ومواقف نموذجية جديدة، وتدعيم الوحدات المحلية، ودعم وصيانة منظومة الإنارة، والحملة الميكانيكية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تغيير واقعهم إلى الأفضل تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل.

التوجه بدفع منظومة العمل وتسريع معدلات الإنجاز

وتابع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لدفع منظومة العمل وتسريع معدلات الإنجاز، موضحًا بانه تم الانتهاء من رصف وتطوير شارع غبريال من طريق شنتنا الحجر بطول 650م ورصف المربع السكنى بمنطقة عبدالمنعم رياض ومنطقة النصر ومساكن السيد نصر ببلاط الإنترلوك.

كما تم الانتهاء من رصف شارع ترعة البهجى بمنطقتى الحد البحري بمنطقة ديا الكوم بطول 1200م، واستكمال رصف المربع السكنى بمناطق محيى المهدى – منطقة مسجد العراقي – منطقة سيدى إسماعيل – الجمعية الشرعية – منطقة جمال عبدالناصر بطول 1500، فيما تم الانتهاء من رصف وتطوير المربع السكنى منطقة بورسعيد الجهة الشرقية ومنطقة مدرسة أبو بكر الصديق، وجارى أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع المقابر بمدينة بركة السبع، وذلك خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لمشروعات الطرق لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

إقامة أسواق ومواقف حضارية بديلة عن العشوائيات لتحسين مستوى جودة الخدمات



وأضاف "أبو ليمون"، أنه في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق ومواقف حضارية بديلة عن العشوائيات لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري، يجري إنشاء السوق الحضاري والموقف النموذجي الجديد بموقع مقر مجزر بركة السبع القديم على مساحة تزيد عن 2000 م، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بمدينة بركة السبع

وفيما يخص قطاع تحسين البيئة، أوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بمدينة بركة السبع، لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، بالإضافة إلى دعم وتطوير منظومة الإنارة وتم الانتهاء من شراء وتوريد أدوات ومهمات الإنارة، وذلك لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ المنوفية، الاستمرار في دعم كافة مشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة والمتابعة المستمرة والميدانية على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقًا للصالح العام.