محافظ المنوفية يسلم مساعدة مالية لأسرة تضررت من حريق حظيرة مواشى

في لفتة إنسانية، التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية- بمكتبه بالديوان العام- اليوم الخميس، أسرة تضررت من احتراق حظيرة مواشي خاصة بهم في بركة السبع، مما أدى إلى نفوق عدد من رءوس الماشية.



وسلم محافظ المنوفية الأسرة مساعدة مالية عاجلة بلغت 60 ألف جنيه من المحافظة ورجال الأعمال، مؤكدًا حرصه على تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم يد العون، من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.