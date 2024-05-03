الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات وسلاح بـ1.45 مليون جنيه في المنوفية والبحيرة

المتهم
المتهم

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن البحيرة والمنوفية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن البحيرة

وفي البحيرة، ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بدر)، متخذًا من مسكنه وكرًا لتصنيع مخدر الحشيش وبحوزته (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش، أدوات التصنيع، بندقية آلية وعدد من الطلقات، سلاح أبيض).

مديرية أمن المنوفية

وبالمنوفية، ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم وبحوزته (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش  – فرد محلى وطلقه لذات العيار.

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ضبط 299 قضية مخدرات و70 قطعة سلاح فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش  – كمية من مادة الكيتامين المخدر – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،450 مليون جنيه تقريبًا).

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خلال 24 ساعة.. ضبط 32 قطعة سلاح و225 قضية مخدرات

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