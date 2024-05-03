تحرير 38 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة فورية فى حملات بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بنطاق المدينة.

وشملت الحملات شوارع التحرير والمقلى وبورسعيد القبلي ومنطقة موقف مصر وميدان بنك مصر وشارع الجلاء وميدان عرابي، وشارع أحمد عرابي وإخلاءها من الباعة الجائلين المخالفين لتسهيل الحركة أمام المركبات والمواطنين فى أداء خدماتهم.

تحرير 28 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة فورية

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة فورية، فضلًا عن 73 ضبطية، مؤكدًا استمرار تنظيم الحملات المكثفة والدورية مع كل الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نطاق حي شرق شبين الكوم، شنت رئاسة الحي حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحي، أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغالات و54 ضبطية وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

توجيه بالمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة



وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، فضلًا عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.