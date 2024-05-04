اعتداء بسلاح أبيض يصيب شخصين في المنوفية.. والمتهم في قبضة الأمن

شهدت قرية الكتاميه التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية إصابة شخصين في مشاجره بالسلاح الأبيض، وعلى الفور تم نقل المصابين أحدهم في حالة خطره، إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء حسن النشال إخطار من مأمور مركز شرطة الباجور بفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة للخلاف على الجيره بأرض زراعية مما تسبب بااصابة شخصين ونقلهم الى المستشفى.

تحرك الأمن

وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز شرطة الباجور المقدم أحمد كشك إصابة كلا من "أحمد، ف، أ، ح" مقيم قرية الكتاميه يبلغ من العمر 43 عام مصاب طعنات نافذه وحالته خطيره، وإصابة أيضا "أحمد، ن، ا" مقيم قرية الكتاميه يبلغ من العمر 29 عام.

و على الفور تم القبض على المتهم في القضيه بحوزته السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.