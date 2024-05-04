السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعتداء بسلاح أبيض يصيب شخصين في المنوفية.. والمتهم في قبضة الأمن

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت قرية الكتاميه التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية إصابة شخصين في مشاجره بالسلاح الأبيض، وعلى الفور تم نقل المصابين أحدهم في حالة خطره، إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء حسن النشال إخطار من مأمور مركز شرطة الباجور بفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة للخلاف على الجيره  بأرض زراعية مما تسبب بااصابة شخصين ونقلهم الى المستشفى.

تحرك الأمن

وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز شرطة الباجور المقدم أحمد كشك إصابة كلا من "أحمد، ف، أ، ح" مقيم قرية الكتاميه يبلغ من العمر 43 عام مصاب طعنات نافذه وحالته خطيره، وإصابة أيضا "أحمد، ن، ا" مقيم قرية الكتاميه يبلغ من العمر 29 عام.

و على الفور تم القبض على المتهم في القضيه بحوزته السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

محافظة المنوفية قرية الكتامية مشاجرة سلاح ابيض إصابة شخصين مستشفى الباجور

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد مشتل نباتات الزينة

ضبط مخدرات وسلاح بـ1.45 مليون جنيه في المنوفية والبحيرة

محافظ المنوفية يسلم مساعدة مالية لأسرة تضررت من حريق حظيرة مواشى

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية