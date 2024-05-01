الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بحضور 150طالب إفريقي.. “ورشة عمل تغير المناخ.. رؤى الشباب" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات بها، ندوة بعنوان "ورشة عمل تغير المناخ: رؤى الشباب الأفارقة"، يوم السبت 11 مايو 2024 في الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات بالمكتبة. 


ويأتي ذلك بحضور حوالي مائة وخمسين طالب إفريقي يمثلون دول: (السودان وجنوب السودان ومصر)، من المشاركين في برنامج " شباب الافارقة من أجل التنمية " الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.


تهدف الندوة إلى التوعية بقضية تغير المناخ وآثاره على القارة، وتأتي بالتزامن مع إعلان مصر في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في نوفمبر 2023 عن تبنيها لفكرة إنشاء صندوق للخسائر والأضرار للدول النامية المتأثرة بالآثار السلبية لتغير المناخ كما سيتم مناقشة رؤى الشباب وأفكارهم من اجل مستقبل أفضل للقارة الافريقية ومن اجل التكييف مع هذه الآثار.


جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة برامج متخصصة وعلى رأسها برامج " شباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011. 

تهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.

 

وفي سياق آخر، استضافت مكتبة الإسكندرية، أمس احتفالية ومؤتمر اتحاد معماريين البحر المتوسط، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ALEX MED التابع لقطاع البحث الأكاديمي، وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس اتحاد معماريين البحرالمتوسطUMAR.،

 

شملت الاحتفالية تكريم للوفود المؤسسين للاتحاد بحضور نقيب المهندسين المصريين م. طارق النبراوي ورئيس جمعية المعماريين المصريين سيف أبو النجا ورئيس اتحاد معماريين البحر المتوسط أمير تركي. 
 

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