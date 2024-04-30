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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلان جوائز مسابقات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

جوائز مهرجان الإسكندرية
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بـمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بحفل ختام المهرجان مساء اليوم، عن جوائز الدورة العاشرة.

وذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "غرفة صغيرة" من  العراق - للمخرج كميرن بتاسي، والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم وقام بتسليمها الدكتور يوسف العميري رئيس "خليجيون في حب مصر".

أما هيباتيا الفضية فحصل عليها الفيلم الجزائري  "الطفطافة والمقنين" للمخرج أمير بن صيفي، كما حصل الفيلم اللبناني "كتير كول" أو (So cool) للمخرجة مارلين نعمان  على تنويه خاص، وتنويه خاص آخر لفئة التمثيل لفيلم "إلى ريما" للممثل محمد يوسف والممثلة ياسمينا العبد.

جوائز مسابقة الطلبة

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائز الأفلام الفائزة، حيث ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "تمنتاشر خمسة وعشرين" للمخرجة بسنت الجرواني والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم، وقام بتسليم الجائزة الدكتور يوسف العميري رئيس "خلجيون في حب مصر"، أما جائزة هيباتيا الفضية فحصل عليها  فيلم "لن تشرق الشمس" للمخرج أدهم خالد.

فيما حصل فيلم التحريك "مخامخيو" للمخرجة حبيبة خالد على تنويه خاص، كذلك فيلم "هذا اليوم" للمخرج  محمود صديق.

كما حصد فيلم "last call" من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند،  والذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على جائزة سمير فريد والتي تمنحها جمعية نقاد السينما المصريين.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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مسابقة الأفلام العربية مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جائزة هيباتيا الذهبية حفل ختام المهرجان مسابقة الطلبة

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