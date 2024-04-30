المنتج محمد العدل يطالب بعرض الأفلام القصيرة لمهرجان الإسكندرية بـ"الوثائقية"

وجه الدكتور محمد العدل، المنتج السينمائي، الشكر لجميع فريق إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وصناع الأفلام وجمهور الإسكندرية العظيم والذي ساند ودعم المهرجان منذ دورته الأولى وحتى الدورة العاشرة.



جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء اليوم، بمسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بحضور العديد من نجوم وضيوف المهرجان، كندا علوش، صبري فواز، فرح يوسف، ياسمين العبد، وصناع الأفلام من 33 دولة.

وقال محمد العدل، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت قناة عظيمة وهي القناة الوثائقية، متابعا أتمنى أن تعرض الأفلام القصيرة الوثائقية في قناة الوثائقية العظيمة للشركة المتحدة، وأتمنى أن يحدث ذلك بأن تخصص القناة ساعة للأفلام القصيرة.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.