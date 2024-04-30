الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الفيلم البريطانى "النداء الأخير" يفوز بجائزة سمير فريد فى مهرجان الإسكندرية

فيلم النداء الأخير
فيلم النداء الأخير

حصد فيلم "النداء الأخير"  "last call" من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند، والذي يشارك في المسابقة الرسمية لـمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير،  على جائزة سمير فريد والتي تمنحها جمعية نقاد السينما المصريين.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء اليوم، بمسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وقدمت لجنة التحكيم المكونة من ناجي فوزي، ناهد صلاح، وائل سعيد، الجائزة خلال حفل ختام الدورة العاشرة الذي أقيم بدار أوبرا سيد درويش مساء اليوم.

وقدم الفنان صبري فواز، حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع الأفلام.

وأشاد المنتج محمد العدل رئيس شرف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بالجهود الذي حققها المهرجان خلال دورته العاشرة، مشيدًا بدعم الرعاة وتنمية الثقافة السينمائية.


وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

المملكة المتحدة النداء الأخير جمعية نقاد السينما ختام الدورة العاشرة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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