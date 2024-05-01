أحمد زايد: إطلاق سلسلة جوائز باسم مكتبة الإسكندرية قريبًا

شارك الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، في ندوة بجناح مصر التى تحل ضيف شرف على الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبى الدولى للكتاب، الذي يتخذ من أديب نوبل نجيب محفوظ شخصيته المحورية لهذا العام.

أدار الندوة الناقد إيهاب الملاح، وذلك في حضور الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

تحدث الدكتور أحمد زايد، خلال الندوة عن رسالة مكتبة الإسكندرية وأحدث مشروعاتها، وأكد أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة لها تاريخها الذي يعد امتدادًا لرسالة المكتبة القديمة التى كانت معقلًا لأهم الفلاسفة والمفكرين فى عصرها، كما تناول بالشرح منهج الإدارة والعمل المؤسسى لهذا الصرح الثقافى الكبير، مشيرًا الى أنه لا مكان للطبقية أو الشللية، وأن القرب والبعد من متخذ القرار مرهون بأداء وإنجاز العمل بمهنية.

إطلاق سلسلة تراث الإنسانية

وقال: "نفكر في العديد من المشروعات ونطرحها للنقاش، ولا نتخذ القرار إلا بعد مراجعته من كل الأطراف المعنية، ونستمع لكل الآراء، وهناك مشروعات تم العدول عنها بعد مراجعتها، وأخرى تم تطويرها"، مؤكدًا على سعى المكتبة الدائم إلى تنفيذ مشروعات تعكس حقيقة وصورة مصر عالميًا.

ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية أطلقت سلسلة تراث الإنسانية وصدر منها حتى الآن 50 عنوانًا بفكرة وتشجيع الدكتور أحمد زايد، كما أن المكتبة تسعي لإطلاق سلسلة من الجوائز القيمة تحمل اسمها، يُستهدف من خلالها المبدعين الصغار والقراء والشباب، كما أنه ستتم إضافة شق ذى بعد دولي للجوائز بما يتناسب مع قيمة ومكانة مكتبة الإسكندرية الدولية، مؤكدًا علي أن العمل جارٍ على وضع اللمسات النهائية لإطلاق هذه الجوائز قريبًا.

ومن جهته؛ أكد الدكتور أحمد بهي على عمق الروابط والتعاون الثقافى بين هيئة الكتاب ومكتبة الإسكندرية علي الصعيدين المحلي والدولي، بما يعكس ثراء وتنوع وقوة وعظمة الثقافة المصرية، والدليل على ذلك هذه الندوة وغيرها التى يقدم فيها رموزنا الفكرية ثقافة مصر وتراثها الثرى.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك مشاركة ثرية وكبيرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تستمر أنشطته حتى 5 مايو المقبل، وينفذه مركز أبوظبي للغة العربية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وتشارك مكتبة الإسكندرية بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفد رفيع المستوى من خبراء المكتبة في برنامج الفعاليات والأنشطة.