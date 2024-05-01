الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القائمة الكاملة لجوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

جوائز مهرجان الإسكندرية
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حصدت كل من إيطاليا واليونان، جوائز مسابقة التحريك بـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، حيث أعلنت الجوائز مساء اليوم بحفل ختام المهرجان الذي استمر في الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري.

وذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "guerre finite  A" للمخرج سيمون ماسي من ايطاليا كما ذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم “Pink mountain” للمخرج توماس كونستلر من اليونان.

جوائز المسابقة الوثائقية بمهرجان الإسكندرية

أما في المسابقة الوثائقية فقد أعلنت لجنة التحكيم عن جائزة هيباتيا الذهبية وذهبت إلى فيلم The medallion للمخرجة روث هوندوما  - اثيوبيا - المملكة المتحدة.
وذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم حواديت ايكنجي للمخرجة مروة الشرقاوي - مصر.

جوائز مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية

وفي مسابقة الأفلام الروائية ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية إلى فيلم Primetime Mother أو "ام في وقت الذروة" للمخرج سوني كالفينتو من الفلبين - سنغافورة  وذهبت هيباتيا الفضية الي فيلم  Martha للمخرج   ليو ميدارد -  بلجيكا.

فيما حصل علي تنويه خاص كل من الفيلم المصري "الترعة" للمخرج جاد شاهين والفيلم البلحيكي "ست سنوات وثلاث شهور واثني عشر يوما" للمخرج إيليا باوماير، كاثرين ويشر.

وقدم المهرجان خلال دورته العاشرة 3 ندوات هامة لاقت اقبالا كثيفا، للفنان سيد رجب، مهندس الديكور أحمد فايز، والمنتج محمد حفظي.  

ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

يذكر أن  إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
إيطاليا واليونان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ختام المهرجان جائزة هيباتيا الذهبية المسابقة الوثائقية مسابقة الأفلام الروائية

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