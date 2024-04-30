الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

صبرى فواز: سعيد بتقديم حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز

قدم الفنان صبري فواز، مساء اليوم، حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية  للفيلم القصير من مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.


وأعرب فواز، عن سعادته بتواجده في محافظة الإسكندرية، وتقديم ختام المهرجان في دورته العاشرة،  والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، فضلًا عن التواجد بين جميع صناع الأفلام القصيرة، من كافة الأعمار ومختلف الدول.
وشارك بحفل ختام المهرجان كل من الفنانة كندا علوش، المنتج محمد العدل، الفنانة فرح يوسف، ياسمين العبد، كما تم تسليم جوائز المهرجان الذي رفعت جميع عروضه لافتة كامل العدد بسينما مترو.

وقدم المهرجان خلال دورته العاشرة 3 ندوات هامة لاقت إقبالًا كثيفًا للفنان سيد رجب، مهندس الديكور أحمد فايز، والمنتج محمد حفظي، كما قدم  مجموعة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب.

ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولا سيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

وقال موني محمود المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان أمام تحدٍ مستمر للحصول على أقوى الأفلام، حتى أصبح موعدًا هامًا ومنصّة غنية تحتفي بالفيلم القصير وصناعه.

يذكر أن  إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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