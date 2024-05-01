الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمشاركة 50 عارضًا.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "بيت الأثاث" (صور)

افتتاح معرض بيت الآثاث
افتتاح معرض بيت الآثاث بالإسكندرية

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات افتتاح المعرض السنوي المتخصص للأثاث بالإسكندرية "بيت الأثاث" في دورته العاشرة، والذي تنظمه عدد من الشركات الخاصة.

أكد محافظ الإسكندرية أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية حيث يقوم بتوفير كل ما يحتاجه البيت من أثاث وسجاد ونجف ومفروشات بأسعار تنافسية.

وأشار الشريف إلى أن قطاع تصنيع الموبيليا والأثاث من القطاعات الإنتاجية الواعدة التي تعمل الدولة على دعمها ومساندتها لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وعقب الافتتاح، تفقد الشريف المعرض، مشيدًا بجميع القائمين على هذا المعرض حيث يحتوي على تشكيلة كبيرة من الأثاث الفاخر وتصميمات  تناسب جميع الأذواق المختلفة.

ويقام المعرض لمدة 4 أيام في الفترة من 1- 4 من الشهر الجاري، بمشاركة 50 عارضًا من مختلف المحافظات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين "أثاث- وإكسسوارات- إضاءة- مطابخ- سجاد- ستائر- مفروشات"، كما يقدم المعرض خصومات تناسب الجميع، حيث تصل نسبة الخصومات إلى 40 %.

جاء ذلك بحضور عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، والسيد جمعة عضو مجلس النواب، ورانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، ووجيه ظريف عضو مجلس النواب، والمهندس علي الدسوقي عضو مجلس النواب، والمهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، وعلاء جاد عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من الفنانين والاعلاميين.

معرض بيت الآثاث

افتتح معرض بيت الآثاث
افتتح معرض بيت الآثاث
معرض بيت الآثاث
معرض بيت الآثاث
معرض بيت الآثاث بالإسكندرية
معرض بيت الآثاث بالإسكندرية
بيت الآثاث
بيت الآثاث
محافظ الإسكندرية بيت الأثاث المعرض السنوي المتخصص للأثاث الصناعة المحلية تصنيع الموبيليا

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