سفير هولندا: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر جاذبة للاستثمارات الأوروبية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، بيتر مولما سفير هولندا بجمهورية مصر العربية، يرافقه وفد من السفارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير في عروس البحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الاقتصادية، التي يمر من خلال موانيها نحو 65% من الصادرات والواردات المصرية.

ومن جانبه؛ وجه سفير هولندا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وعبر عن سعادته بوجوده في الإسكندرية، معربًا عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهدته مدينة الإسكندرية.

مشروعات مهمة على أرض الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية على ما قاله السفير، حيث إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمدينة الإسكندرية، حيث إن هناك العديد من المشاريع التي تقام حاليًا على أرض الإسكندرية؛ مثل: (مشروع المترو الجديد، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها).

سفير هولندا: العالم يسعى إلى التحول الأخضر

وأضاف السفير أن جميع دول العالم تسعى إلى التحول الأخضر لمكافحة أضرار التغيرات المناخية، وأن الإسكندرية كمدينة ساحلية تعود من المدن المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تأثرت خلال السنوات الأخيرة بالتغيرات المناخية بشكل ملحوظ؛ حيث شهدنا ارتفاعًا في منسوب مياه البحر، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار التي تواجهها المدينة، وكذلك التغيرات في درجات الحرارة وتغير مواعيد النوات الموسمية، وتعمل المحافظة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية لمواجهة هذه التغيرات على كل الأصعدة.

وأشار السفير إلى أن أوروبا تتجه الآن نحو استخدام الهيدروجين الأخضر، وأن مصر تنتجه وتصدره إلى أوروبا في صوره أمونيا خضراء، كما أن مدينة الإسكندرية ستكون لها مكانة مناسبة نظرًا لوجود الميناء بها، مما يسهل التصدير إلى أوروبا.

وثمن السفير الإصلاحات الاقتصادية التي تتم حاليًا في مصر، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأوروبية، حيث تتشابه مع هولندا فهي غنية بالأيدي العاملة وبها سوق داخلية كبيرة، بالإضافة إلى قربها من أوروبا مما يجعلها بيئة ملائمة للاستثمار.

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