الحرية للإبداع بالإسكندرية ينظم أمسية "قسطنطين كفافيس"

ينظم مركز الحرية للإبداع بـ الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د.وليد قانوش أمسية بعنوان "قسطنطين كفافيس" ضمن فعاليات ملتقى النص الجديد، تحت إشراف سامح محجوب، المشرف على النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز وسط الإسكندرية.

يشارك في الأمسية الشعراء: عادل سميح، مدحت منير، حاتم مرعي، ضاحي عبدالسلام، أماني خليل، عمرو العزالي، محمد الحداد، وليد ثابت، ويقدم الأمسية ويشارك فيها الشاعر سعيد عبدالمقصود.

قسطنطين كفافيس

الشاعر"كوستيس بتروس فوتياديس كفافيس" الذي اشتهر باسم كفافيس ولد بأحد منازل شارع شريف بالإسكندرية في التاسع والعشرين من شهر إبريل عام 1863.

ويعتبر قسطنطين كفافيس أعظم شاعر يوناني معاصر فحسب، لكنه أيضًا أعظم شاعر يوناني عرفته مصر، وهو يعبر في شعره عن التلاقي المشترك لعالمين: اليونان الكلاسيكية، والشرق الأوسط القديم.

وبدأ "كفافيس" نظم الشعر منذ فترة مبكرة ربما بعد عودته من الأستانة عام 1885 وعلى وجه التحديد عام 1886، ونشرت أول قصيدة له عام 1891 في مجلة عنوانها (المساء ESPEROS)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية حياته لم يتوقف كفافيس عن تأليف الشعر وكتابة المقالات والملحوظات النقدية والدراسات المتنوعة في المجلات والدوريات التي كانت تصدر في الإسكندرية وإستانبول وأثينا وغيرها من العواصم الأوروبية.

جدول ملتقى الإسكندرية الأول السرد العربي

كما ينظم مركز الحرية للإبداع، ‎بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي، يوم الخميس والجمعة 9 و10 مايو، وينقسم الملتقى إلى عدة جلسات، حيث تضم يوم الخميس 4جلسات بقاعة المسرح، يشارك بالجلسة الأولى الأديب محمد جبريل، ورؤية نقدية الناقد حسين حمودة يدير اللقاء الدكتورة علي اليماني القائم بعمل رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الإسكندرية.

وتعقد الجلسة الثانية، بمشاركة الأديب يوسف القعيد رؤية نقدية الدكتور سحر شريف، أستاذ الأدب الحديث بآداب الإسكندرية يدير الجلسة الدكتور رانيا يحيى، والجلسة الثالثة يشارك بها الأديب إبراهيم عبدالمجيد، ورؤية نقدية الناقد الكبير سعيد الورقي، والدكتورة وداد نوفل استاذ البلاغة والنقد بكلية التربية المنصورة، ويدير الجلسة الأديب منير عتيبة.

والجلسة الرابعة من اليوم الأول للملاقى يشارك الأديب شريف عابدين رؤية نقدية الدكتور بهاء حسب الله أستاذ الأدب العربي بآداب حلوان يدير الجلسة الدكتورة ندى يسري، مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بآداب الإسكندرية.

‎ويعقد يوم الجمعة 10 مايو جلسات اليوم الثاني للملتقى بقاعة توفيق الحكيم، ويشارك في الجلسة الأولى الأديب مصطفى نصر رؤية نقدية الدكتور محمد عبدالحميد خليفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية دمنهور، والأديب محمد عباس علي، ويدير الجلسة الدكتور نور عابدين أستاذ النقد والبلاغة المساعد بآداب الإسكندرية، والجلسة الثانية يشارك بها الأديب سمير الفيل، رؤية نقدية الأديب أحمد فضل شبلول يدير الجلسة الأديب رشاد بلال.