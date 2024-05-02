الكشف على 1540 مريضًا في قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بقرية عبدالباسط عبدالصمد، على مدار يومين، بوحدة عبد الباسط الصحية بالقرية بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد 27 كم عن أقرب مستشفى (مستشفى برج العرب المركزي).

جاء ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار- وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي، وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.



وأوضحت الدكتورة غادة ندا، وكيل صحة الإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد) وشارك فيها 56 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1540 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 367 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و135 تحليلًا بمعمل الطفيليات و3 اشعة سينية، فضلًا عن فحص 205 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 564 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكانت قد أقامت صحة الإسكندرية دورة تدريبية تهدف لرفع الكفاءة لآليات التحول الإلكتروني للتسجيل اللحظي على برنامج ميكنة مراكز الوقاية ما بعد الخدش أو العقر، وذلك بحضور فريق برنامج الأمراض المشتركة التابع للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بالقطاع الوقائي بالوزارة.

وقد تم التدريب النظري والعملي على رأس العمل داخل المراكز على مدار اليومين من خلال المرورات علي جميع المستشفيات بنطاق المحافظة، حيث يبلغ عدد مراكز تقديم الخدمة بالمحافظة 8 مراكز عقر وجدير بالذكر أن العمل مستمر طوال 24 ساعة داخل تلك المراكز.

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