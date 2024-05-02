"تمريض الإسكندرية" تنظم ندوة تثقيفية عن القضية الفلسطينية

نظمت كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية بعنوان "القضية الفلسطينية "، شارك فيها الدكتورة نفرتيتى حسن زكي عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد محمد فاروق مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ورؤساء الأقسام العملية، وطلاب التربية العسكرية بالجامعة، وطلاب كلية التمريض، وطلاب المعهد الفني للتمريض، وطلاب الكلية من الفلسطينيين.

وأكدت الدكتورة نفرتيتى حسن، أهمية الدور المحوري للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وأهمية الجهود المبذولة من القيادة المصرية على المستوي الاقليمي والدولي لإيجاد حل نهائي.

كما أكدت أن الإهتمام الذي توليه المؤسسة العسكرية لأبنائنا الطلاب من الرعاية والتثقيف وزيادة الوعى يؤكد أن الجيش والشعب هما نسيج واحد.

وتقدمت بالشكر للدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، والدكتور علي عبدالمحسن نائب رئيس الجامعه لشؤن التعليم والطلاب على الدعم والمساندة التي تلقاها كلية التمريض تحت رعايتهم وثمنت على الدعم المقدم من جامعة الإسكندرية بصفة عامة وكلية التمريض بصفة خاصة للطلاب الفلسطينيين، وقدمت الشكر أيضًا للمؤسسة العسكرية على جهودهم فى تنظيم لقاءات مستمرة لزيادة الوعي لدى طلاب الكلية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان حسني الشربيني، أهمية التوعية كأحد أهم المحاور لخلق جيل واعٍ بمختلف القضايا على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى وتوجيه خطي الشباب نحو المستقبل.

وأشارت إلى أهمية الندوة في إلقاء الضوء وزيادة وعي الطلاب بواحدة من أهم القضايا العربية والقومية ألا وهي القضية الفلسطينية، كما أشارت إلى الدور الأساسى والداعم للدولة المصرية للقضية الفلسطينية وإخواننا الفلسطينيين، وتقدمت بالشكر لإدارة جامعة الإسكندرية العريقة لما تقدمه الجامعة من دعم لمختلف الأنشطة التثقيفية والتوعوية للطلاب، وإدارة التربية العسكرية لتنظيم تلك الندوة التى تساهم بشكل كبير في توعية الطلاب.

وقدم العميد الدكتور سمير عبدالغني محاضرة اشتملت على تعريف جذور القضية الفلسطينية وتوضيح مجموعة من الحقائق التاريخية التي تؤكد نضال الشعب الفلسطينى وتقديمه للتضحيات، وأيضا أكدت الندوة علي الدعم المقدم من الدولة المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وأيضًا ألقت المحاضرة الضوء علي مخططات تقسيم الوطن العربي والدور المحوري للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب.

وأشار العقيد محمد فاروق مدير إدارة التربية العسكرية، إلى حرص القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة التربية العسكرية بالجامعة فى تنظيم لقاءات دورية لطلاب الجامعة لتنمية روح الإنتماء والولاء لديهم.

وأكد أن القوات المسلحة تقف جنبًا إلى جنب مع الجامعة في معركة الفكر والتنوير للطلاب، مؤكدًا أنه بالعلم والعمل تبني الدول، مؤكدًا أن الدولة المصرية هي الداعم الاول للقضية الفلسطينية، حيث أن الشعب المصري والفلسطيني تربطهم علاقة وطيدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن.

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