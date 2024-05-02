"أنت متطوع".. مبادرة رائدة برعاية التحالف الوطني بالإسكندرية لتنمية قدرات الشباب

انطلقت اليوم فعاليات ورش العمل الخاصة بالمجموعة السابعة من المتطوعين بمبادرة "أنت متطوع" برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ الإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

تهدف المبادرة التي تندرج في إطار دعم الرئيس السيسي للشباب إلى نشر قيم التطوع، وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع، وذلك من خلال تأهيل وتدريب 2000 شاب من الإسكندرية ليكونوا قادة للتطوع.

وتتضمن المبادرة ورش عمل مكثفة والتي تستمر خلال عام 2024، مجموعة من الموضوعات الهامة خلال الدورات كالتالي:

إعداد وتأهيل الكوادر

تهدف هذه الدورة إلى تنمية مهارات المتطوعين الشخصية والقيادية، وإعدادهم للعمل بفعالية في مختلف المجالات التطوعية، وكيفية عمل وإدارة المبادرات والحملات: تُركز هذه الدورة على تعليم المتطوعين كيفية تصميم وتنفيذ المبادرات والحملات التطوعية الناجحة، بما في ذلك تحديد الأهداف ووضع الخطط وجمع الموارد وتقييم النتائج.

التنظيم والبروتوكولات

تقدم هذه الدورة للمتطوعين المعرفة والمهارات اللازمة لتنظيم الفعاليات والأنشطة التطوعية بشكل احترافي، مع مراعاة كافة البروتوكولات والقواعد المعمول بها.

حل مشكلات فريق العمل

تُساعد هذه الدورة المتطوعين على اكتساب مهارات التواصل وحلّ المشكلات بشكل فعال، لضمان عمل جماعي سلس ومنتج.

تحديد الأولويات

تُعلّم هذه الدورة المتطوعين كيفية تحديد أولويات العمل التطوعي وتركيز الجهود على الأنشطة الأكثر تأثيرًا.

الرقمنة والذكاء الاصطناعي في العمل التطوعي

تُقدم هذه الدورة للمتطوعين المعرفة حول كيفية استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل التطوعي وتوسيع نطاقه.

وأكد رامي يسري، مؤسس المبادرة، على أهمية "أنت متطوع" في نشر ثقافة التطوع بين الشباب وصنع قيادات تطوعية فاعلة تساهم في تنمية المجتمع.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار دعم الرئيس السيسي للشباب والعمل التنموي وفي إطار توجهات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مبادرة "أنت متطوع" جميع الشباب في الإسكندرية للمشاركة في باقي المجموعات والاستفادة من الفرص التي تقدمها لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخدمة مجتمعهم.

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