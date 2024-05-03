شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في "الويك إند".. وأسعار التذاكر من 5 لـ 25 جنيه (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أهالي المحافظة، والزائرين بالرحلات الأسبوعية خلال "الويك إند" للاستمتاع بطقس المدينة الساحلية وأجواء الصيف بعروس البحر المتوسط.

وتوافد المواطنون من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة على شواطئ الإسكندرية منذ الصباح الباكر وازداد الإقبال عقب صلاة الجمعة، حيث أصبحت العديد من الشواطئ مكتملة العدد، وذلك بالتزامن مع إعتدال الطقس ورفع الراية الخضراء على الشواطئ والسماح بالسباحة بأمان.

ممارسة ألعاب الكرة الشاطئية والراكت

واستمتع رواد الشواطئ بالاجواء، حيث مارس والأطفال والكبار السباحة، ولعب كرة القدم الشاطئية والراكت، والألعاب الترفيهية للأطفال، ركوب البدلات بالمياه.

تجهيزات الشواطئ لاستقبال شم النسيم

واستعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال شم النسيم، بتجهيز المعدات من الشماسي والكراسي، وتوفير العمالة الخاصة بالشواطئ، والمنقذين، مع المراقبة المستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات والإلتزام بها.

وشددت مصايف الإسكندرية على منع نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ "لايف جاكت"، فضلا عن الالتزام بتواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم، كما أعلنت الإدارة التعليمات والارشادات على بوابة الشواطئ لإلتزام الرواد بها فضلا عن إعلان الأرقام الخاصة بالشكاوى للتدخل في أية حالة طارئة في الحال.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشواطئ تستقبل الرواد والجمهور، حيث قام جميع مستأجري الشواطئ بتجهيز الاحتياجات الخاصة بها من الشماسي والكراسي والخدمات، لاستقبال المواطنين من الإسكندرية والمحافظات خلال فصل الصيف.

أسعار تذاكر شواطئ الإسكندرية

وتضم محافظة الإسكندرية العديد من الشواطئ بالقطاع الشرقي والغربي والتي تنقسم أسعار تذاكر الدخول بها إلى 4فئات سعرية تبدأ بـ5 جنيهات للشواطئ العامة، و10جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15 جنيه للشواطئ المميزة، و25 جنيه للشواطئ السياحية شاملة كافة الخدمات.

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