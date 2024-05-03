5 أماكن لازم تزورها.. دليلك لقضاء شم النسيم في الإسكندرية

تعد مدينة الإسكندرية، مقصدًا للأسر والعائلات والرحلات من جميع المحافظات لقضاء العطلات وإجازات الأعياد بها، لما تتمتع به من أماكن سياحية وآثرية وتراثية متعددة فضلًا عن شواطئها الساحرة التي تمتد على ساحل البحر المتوسط.

ومع استقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، يتوافد العديد من الزائرين على المدينة الساحلية للاستمتاع بطقسها المعتدل بالشواطئ والمنتزهات والكورنيش وغيرها من الأماكن الجاذبة للسائحين والزائرين.

وإذا وقع اختيارك على مدينة الإسكندرية لقضاء يوم شم النسيم بها، فتقدم الدستور من خلال السطور التالية دليل عن 5 أماكن مميزة يجب زيارتها بعروس البحر المتوسط.



قلعة قايتباي الآثرية

قلعة قايتباي من أهم المعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية والوجه البحري، وتتواجد على ساحل البحر المتوسط بمنطقة بحري، ويتوافد عليها الزائرين المصريين والأجانب بشكل كبير، لمشاهدة أروقتها، حيث تشتمل على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة، ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي

وقلعة قايتباي هي من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي أبو النصر الأشرف قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائيًا في سنة (702 ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، وأشرف على بنائها البدري ابن الكويزر والعلاء بن قاضي بك.

حدائق المنتزه الملكية

حدائق المنتزه من أهم المنتزهات بالإسكندرية، وأبرز مقاصد الزائرين والسائحين لما تتمتع به من مساحات شاسعة غنية بالأشجار العتيقة والزهور النادرة، ويوجد بها عدة شواطئ وكوبري المنتزه الذي يصل إلى الفنار، فضلا عن قصر المنتزه الملكي والذي شيد على الفلورنسي الإيطالي.

وشهدت حدائق المنتزة مشروع تطوير كبير، حيث تم إقامة بها العديد من المشروعات والأماكن الجاذبة للجمهور والسائحين وهي من أهم أماكن التنزه في الإسكندرية.

حدائق أنطونيادس

شهدت حدائق انطونيادس مشروع تطوير كبير، أعاد للحديقة رونقها من جديد، حيث تعد من أقدم وأبرز الحدائق بالإسكندرية وتتميز بالنباتات النادرة وكمتوتوجد بالحديقة مجموعة متميزة من التماثيل الرخامية لشخصيات أسطورية وتاريخية.

وعقب مشروع التطوير أصبحت انطونيادس مقصدًا لأهالي الإسكندرية من جديد، حيث تم توفير أماكن للأسر والعائلات، وأماكن لقيادة الدرجات، ومنطقة ألعاب للأطفال بالإضافة إلى الطفطف الذي يصحب الزائر في جولة لمشاهدة الحديقة بأكملها.



المتحف اليوناني الروماني

يعتبر المتحف اليوناني الروماني، دُرة متاحف الإسكندرية، فهو صرح فريد، ويعد طأكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في حوض البحر المتوسط، وذلك عقب تطويره وافتتاحه بعد إغلاق دام لمدة 18عامًا، ليعود من جديد بتجربة متحفيى فريدة من نوعها.

والمتحف اليوناني الروماني من أبرز الأماكن السياحية والأثرية التي تحظى بإقبال كبير من المصريين والأجانب وهو من أهم الأماكن على الخريطة السياحية والذي يحرص على زيارته كل من يزور مدينة الإسكندرية لمشاهدة مقتنياته الفريدة، والتي يبلغ عددها 6000 قطعة آثرية لحقب تاريخية من قبل قدوم الإسكندر الأكبر إلى الإسكندرية وحتى مرورًا بالإسكندر الأكبر والملوك والملكات البطالمة والدولة الحاكمة البطلمية.



منطقة أبو العباس المرسي

تعد منطقة أبو العباس المرسي ببحري من أبرز الاماكن التي يقصدها أهالي الإسكندرية وزائريها لقضاء فسحة اقتصادية، بداية من زيارة ميدان المساجد والذي يضم مسجد ابو العباس والبوصيري وسيدي ياقوت العرش والعديد من الأضرحة، حتى استمتاع الاطفال والشباب بالملاهي الشعبية وركوب الخيل أمام ساحة المساجد.

كما تتميز هذه المنطقة بكورنيش منطقة بحري والذي يضم شاطئ، فضلا عن تواجد الرحلات البحرية بالفلوكة سواء رحلات عائلية أو فردية يتراوح سعر الفرد بها من 10إلى 20جنيه بأيام الإجازات والأعياد، لذلك تعد من أهم أماكن الفسح العائلية.

أماكن سياحية وآثرية بالإسكندرية

أماكن سياحية وآثرية بالإسكندرية

أماكن سياحية وآثرية بالإسكندرية