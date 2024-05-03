الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يوقع أحدث كتبه بمعرض أبو ظبى للكتاب

احمد زايد يوقع احدث
احمد زايد يوقع احدث كتبه

وقع  الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أحدث كتبه بعنوان "سؤال الأخلاق فى مشروع الحداثة.. جدل الحضور والغياب"، والذى صدر مؤخرًا عن سلسلة "الفائزون".

 وذلك بمناسبة فوزه بجائزة العويس الثقافية، فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية عام 2021، وذلك خلال حفل ومحاضرة نظمتها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذى تستمر فعالياته حتى 5 مايو الجاري.

أبرز الحضور 

حضر الحفل الذى قدم له الكاتب حسين درويش نخبة من الكُتاب والمثقفين وشخصيات عامة، من بينهم الدكتور أحمد البهى رئيس هيئة الكتاب، والأديب يوسف القعيد، وأستاذ الأدب الدكتور سامى سليمان، والروائي السوري نبيل سليمان؛ رئيس لجنة تحكيم جائزة الرواية العربية لهذا العام، والروائيتين المصريتين ضحى عاصي وصفاء النجار.

أحداث غزة الأخيرة أظهرت حاجة ملحة لظهور الكتاب للنور 

وقال الدكتور أحمد زايد، أنه بدأ مشروع الكتاب قبل ست سنوات، ولكن أحداث غزة الأخيرة أظهرت حاجة ملحة لظهور الكتاب للنور عبر مؤسسة "العويس الثقافية"، ويبحث الكتاب عبر 11 فصلًا فى "سؤال الأخلاق" ويتقصى الجذور منذ عهد الفراعنة حتى يومنا هذا، وعبر مختلف صنوف الفكر الفلسفي والسياسي والاجتماعي، ويتتبع انكساراتها وأزماتها فى مجتمع الحداثة وتطوراته المعاصرة.

كما أضاف الدكتور أحمد زايد، أن العالم المعاصر يهتم بالأخلاق على مستوى الخطاب فقط، مثل خطابه عن حقوق الإنسان، وقضايا المرأة ومناصرتها، وتغيرات المناخ، ولكن التطبيق على أرض الواقع يكشف لنا أن مشروع الحداثة الذى نبت وترعرع فى الغرب "متأزم"، وهناك "وهن أخلاقى"، وأصبح لدينا ما نسميه اخلاقيات ما بعد الحداثة، حيث المجتمعات المتفككة، وافتقاد الروابط الاجتماعية مع تفشى الفردية.

أكبر دليل على أزمة الأخلاق هو أحداث غزة

وأكد أن أكبر دليل على أزمة الأخلاق هو أحداث غزة وما يحدث في فلسطين المحتلة، التى يصدر لنا فيها الغرب ما أسميته "أخلاقيات الوهم"، محاولًا ابراء الذمة من الجريمة التى ارتكبها أو شارك فيها، وكذلك ما يروجه الغرب عن تنمية العالم الثالث، بدليل أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الفقر يزداد، ومعدلات الهجرة فى تنامى.

أهمية البحث عن "حداثة مصقولة"

وأكد الدكتور أحمد زايد، أنه طرح فى الكتاب حاجة العالم الى نموذج أخلاقى جديد نبحث فيه عن ما أسماه بـ "حداثة مصقولة" تحقق "انبعاثًا أخلاقيًا" من داخل الفرد، وأنه رأى ضرورة إضافة فصل يتحدث فيه عن الإشكاليات المعاصرة التى فرضها الدخول الى العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وتغيرات المناخ، وجدلية وجود علاقة بين الفقر والفساد والهيمنة.

 وأشار إلى أن الكتاب ينتهى بفصول ثلاثة يناقش فيها إمكانية وجود أطر أخلاقية "بازغة"، بسؤال عن العلاقة بين الدين والأخلاق، ويطرح رؤيته حول أهمية ثقافة التسامح، وفى نهاية الجلسة وقع الدكتور أحمد زايد عشرات النسخ من كتابه للحضور.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية معرض أبوظبي الدولي الكتاب والمثقفين سؤال الأخلاق مشروع الحداثة

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